Accident cu „victime în masă”, în Berlin. O mașină a intrat într-un grup de pietoni (VIDEO)

O mașină a intrat, în noaptea de miercuri spre joi, într-un grup de pietoni , și a rănit mai multe persoane, printre care și un ofițer de poliție.

Incidentul a avut loc în apropierea centrului istoric al Berlinului, după ce pompierii au deschis tragedia ca fiind un „incident cu victime în masă”. La fața locului au fost trimise circa 20 de autospeciale de pompieri și 60 de salvatori, conform

Mașina a intrat în zidul unei clădirii și a lovit pietonii pe Brunnenstrasee, un drum principal

Pompierii spun că accidentul a avut loc după ce mașina a fost oprită de către polițiști pentru inspecție și „s-a clătinat brusc de pe carosabil pe trotuar”. Autoturismul este fie un taxi, fie unul privat închiriat.

Mai multe persoane au ajuns la spital, iar o victimă a avut răni care i-au pus viața în pericol după ce a rămas prinsă sub vehicul.

„Un pieton a fost prins sub vehicul și a suferit răni care i-au pus viața în pericol”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Berlin.

Dar, polițiștii și oamenii de la fața locului au reușit să salveze pietonul aflat sub dărâmătiri și să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Anchetatorii nu au niciun indiciu că ar fi vorba despre un act de terorism.

