Ana Maria
27 feb. 2026, 19:28
Sursa foto: Captura video X / @ Open News©
Cuprins
  1. Un tramvai a deraiat la Milano. Câte victime sunt
  2. Ce a transmis compania de transport public din Milano
  3. Ce au spus martorii aflați la fața locului

Un grav accident a avut loc vineri după-amiază la Milano, în Italia. Un tramvai a deraiat pe Via Vittorio Veneto, lângă Porta Venezia și a lovit o clădire. Martorii au declarat că totul „arăta ca după o bombă”.

Un tramvai a deraiat la Milano. Câte victime sunt

Un tramvai de pe linia 9 a deraiat vineri după-amiază la Milano, între Via Vittorio Veneto și Via Lazzaretto, în centrul orașului. O persoană a murit și cel puțin 39 de persoane au fost rănite, unele foarte grav, informează Milano La Republica.

Persoana care a decedat este un bărbat italian în vârstă de șaizeci de ani.

Într-o înregistrare video surprinsă de camera video a unei mașini care circula pe Via Vittorio Veneto la momentul respectiv, se poate vedea tramvaiul Liniei 9 gonind, apoi a părăsit brusc șina, traversând porțiunea protejată a drumului și a intrat într-o clădire. Un livrator oprit la semafor în acel moment a reușit să evite vehiculul, la fel ca și un tânăr aflat pe trotuar.

Ce a transmis compania de transport public din Milano

ATM, compania de transport public din Milano, a emis un comunicat:

ATM este profund șocată de gravul accident de astăzi după-amiază de pe Viale Vittorio Veneto din Milano. În acest moment de imensă durere, gândurile companiei se îndreaptă, în primul rând, către familia persoanei care și-a pierdut viața și către toți cei răniți. Le transmitem cele mai sincere condoleanțe. ATM lucrează deja și este la dispoziția autorităților judiciare pentru a determina cu precizie cauza și detaliile accidentului și furnizează toate informațiile și instrumentele utile anchetei.”

Ce au spus martorii aflați la fața locului

Am auzit un fluierat, un scârțâit”, a declarat o femeie care de afla la o masă din „Caffè Italiano” de pe Via Vittorio Veneto, „și am văzut tramvaiul înclinându-se spre stânga, apoi o bubuitură ca o bombă și sunetul de sticlă spartă, geamul de la fereastră pe care l-a lovit. Ce înfricoșător.”

Eram în farmacie”, spune un bărbat, „nu am observat, apoi am văzut tramvaiul în acea poziție și am înțeles. Erau atât de mulți oameni la bord și m-am gândit că, dacă ar fi ajuns aici, în farmacie, poate aș fi murit.”

„A virat la stânga când ar fi trebuit să meargă drept înainte, poate mergea prea repede și, când a ieșit de pe șine, nimeni nu l-ar fi putut opri.”, a spus un alt martor.

 „Ce s-a întâmplat? E un dezastru, n-am mai văzut așa ceva, sunt panicată.”, a declarat o altă persoană aflată în acea zonă.

„În această dimineață, în jurul orei opt, erau opt tramvaie aliniate pe șinele de pe locul unde tramvaiul a deraiat.”, a menționat un alt martor.

Doi martori au declarat pentru AGI că probabil au existat probleme pe linia unde tramvaiul a deraiat. Cauza deraierii este momentan neclară.

