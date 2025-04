„Acele secunde au părut de parcă viața mea s-ar fi terminat”. Ce a găsit o influenceriță sub patul unei camere de hotel

O ucraineancă s-a dus în singură. Ea s-a cazat la un hotel din , iar într-o seară, a simțit un miros ciudat. Ea a descoperit că venea de sub pat și a verificat. Descoperirea a fost una șocantă, conform .

Ce a găsit sub pat

Natalisi Taksisi, o influenceriță din Ucraina, a povestit, pe rețelele de socializare, că sub pat se afla un bărbat.

„Am revenit în jurul orei 19:30, am deschis camera ca de obicei, mi-am dat jos hainele și m-am întins pe pat”, a spus ea. „Și atunci am simțit un miros ciudat. La început am crezut că vine de la părul meu sau de la lenjeria de pat, dar apoi mi-am dat seama că vine de sub pat”, a mai spus ea.

„Am văzut un bărbat sub pat și am început să țip, m-am ridicat în picioare. Bărbatul a ieșit de sub pat și s-a uitat la mine timp de trei secunde. Acele secunde au părut de parcă viața mea s-ar fi terminat”, a adăugat femeia.

Tânăra a țipat și a fugit să alerteze personalul hotelului care a anunțat polițiștii. În cameră, sub pat, anchetatorii au găsit o baterie externă și un cablu USB.

„Dorim să ne exprimăm scuzele sincere pentru neplăcerile cauzate oaspeților noștri în legătură cu incidentul care a avut loc aseară. Ca hotel, considerăm inacceptabil faptul că un astfel de incident a avut loc într-un spațiu care ar trebui să ofere siguranță”, a transmis hotelul.

Cu toate acestea, poliția nu a putut face nimic din cauza faptului că nu există înregistrări video cu intrarea sau ieșirea individului. Așadar, „dosarul nu poate fi tratat ca o infracțiune”.

În urma acestora, Natalisi a rămas cu întrebări și un sentiment de nesiguranță. De asemenea, conducerea i-a oferit 1.600 de dolari compensații.

„Acum mă întreb cum a reușit cineva să intre în camera mea, cum a știut că sunt singură acolo. Și cum poate hotelul să nu își asume răspunderea pentru o încălcare atât de gravă a siguranței?”, a adăugat ea.