Acord istoric la Madrid, între guvernul condus de și Biserica Catolică spaniolă. În urma acestei înțelegeri, Biserica va despăgubi victimele abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului.

Guvernul spaniol şi Biserica Catolică au semnat un document care prevede despăgubirea victimelor abuzurilor sexuale comise de . Este un acord istoric încheiat după mulți ani de reticenţă şi opacitate din partea ierarhiei bisericeşti, transmite .

Înțelegerea a fost parafată de ministrul ministrul Justiţiei şi de Conferinţa Episcopală Spaniolă (CES). Documentul prevede „reparaţii complete pentru victimele abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii”. Este vorba despre acele persoane care nu mai pot deschide căi de atac, în general, din cauza termenului de prescripţie, după cum a transmis ministerul într-un comunicat.

Ministrul Justiţiei, Felix Bolanos, a declarat, într-o conferinţă de presă, că înțelegerea va permite achitarea unei datorii morale istorice pe care Biserica și statul spaniol o au către victimele abuzurilor.

„Timp de decenii, a existat tăcere, a existat muşamalizare şi daune morale care sunt adesea imposibil de compensat”, a spus oficialul guvernamental.

Reparațiile financiare vor fi plătite de Biserică

Ministrul Justiției Felix Bolanos a declarat că , după acest acord istoric vor fi achitate de Biserică. Până acum instituția a refuzată să participe la un astfel de mecanism. În cadrul noului sistem, victima va depune o plângere la avocatul poporului, care va propune reparaţii. Acestea pot fi „economice, morale, psihologice, restaurative sau chiar toate cele patru simultan”, potrivit ministrului Felix Bolanos.

Dacă victima sau Biserica nu acceptă propunerea avocatului, aceasta va fi examinată de o comisie mixtă compusă din reprezentanţi ai Bisericii, statului şi victimelor. Dacă nu se ajunge la un acord în această etapă, propunerea avocatului poporului va avea întâietate, a adăugat ministrul.

„Pentru noi, (acordul) constituie un alt pas pe calea pe care o parcurgem de ani de zile”, a declarat preşedintele CES, Luis Arguello.

Preşedintele CES a precizat că Biserica a stabilit deja un mecanism intern pentru compensarea victimelor.

Vaticanul a contribuit la acest acord istoric

Felix Bolaros a menționat că a oferit impulsul necesar şi indispensabil pentru a ajunge la acest acord istoric. El a precizat că a discutat această chestiune cu Papa Francisc, decedat în aprilie 2025, şi cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin.

Confruntat cu inacţiunea Bisericii, la cererea Parlamentului spaniol, avocatul poporului a pregătit un raport pe acest subiect, pe care l-a publicat în 2023. Conform acestuia, din 1940, peste 200.000 de minori ar fi putut suferi abuzuri sexuale din partea clerului catolic. Cifra ar putea ajunge la 400.000 dacă s-ar include şi abuzurile comise de laici în cadrul unor contexte religioase.

De cealaltă parte, Biserica a respins aceste cifre. În propriul raport, pe care l-a publicat, se face referire la 1.057 de cazuri înregistrate în diferitele sale dieceze. Dintre acestea, 358 sunt fie confirmate, fie considerate probabile.