Acordul de pace din Gaza, pe masa lui Trump: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»"

Acordul de pace din Gaza, pe masa lui Trump: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»”

Ana Beatrice
05 oct. 2025, 09:39
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce presupune acordul de pace din Gaza și cum a fost negociat
  2. Cum a reacționat Israelul la propunerea americană
  3. Ce mesaj a transmis Donald Trump Hamasului

Acordul de pace din Gaza este mai aproape ca niciodată, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat sâmbătă pentru publicația Axios. Liderul de la Casa Albă a subliniat că discuțiile dintre părțile implicate au ajuns într-un punct critic și că Statele Unite vor intensifica eforturile diplomatice pentru a finaliza documentul în următoarele zile.

„I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria». El a fost de acord”, a afirmat Trump, sugerând că premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat planul de pace propus de Washington.

Ce presupune acordul de pace din Gaza și cum a fost negociat

Conform surselor citate de Axios, acordul de pace a fost conturat printr-o combinație de mesaje publice și diplomație discretă. Emisarul pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, se deplasează în Egipt pentru a definitiva detaliile privind eliberarea ostaticilor și stabilirea unui armistițiu permanent. Egiptul a confirmat că negocierile indirecte dintre Israel și Hamas vor începe luni, 6 octombrie, la Sharm el-Sheikh, sub mediere americană.

Cum a reacționat Israelul la propunerea americană

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă suspendarea ofensivei din Gaza pentru a „pregăti punerea în aplicare imediată a primei faze a Planului Trump pentru eliberarea ostaticilor”. Potrivit armatei israeliene (IDF), s-a trecut la „operațiuni defensive”, iar atacurile aeriene au fost oprite, cu excepția celor strict necesare pentru protecția trupelor. Decizia marchează o schimbare de strategie majoră, la aproape doi ani de la începutul războiului declanșat de atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Ce mesaj a transmis Donald Trump Hamasului

Pe platforma Truth Social, președintele american a salutat decizia Israelului de a opri temporar bombardamentele, dar a avertizat că nu va tolera tergiversări din partea Hamas.

„Nu voi tolera nicio întârziere, pe care mulţi se aşteaptă să o vedem, niciun rezultat în care Gaza să reprezinte din nou o ameninţare. Să rezolvăm asta, RAPID. Toată lumea va fi tratată corect!,  a scris Donald Trump.

El a cerut grupării Hamas să elibereze imediat toți ostaticii și să finalizeze acordul de pace din Gaza, altfel înțelegerea va fi anulată.

