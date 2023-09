Activiștii pentru climă au blocat o autostradă din Olanda. Poliția a folosit tunuri cu apă. A fost arestată și actrița Carice van Houten din Game of Thrones (FOTO, VIDEO)

Mii de activiști pentru climă au blocat o autostradă din Olanda, sâmbătă, în cadrul unui protest împotriva subvențiilor pentru combustibilii fosili. Poliția a efectuat mai multe arestări în marja manifestației, iar printre persoanele reținute se numără și actrița Carice van Houten, cunoscută pentru rolul de „Melisandre” din serialul „Game of Thrones”, potrivit .

Manifestația a avut loc pe autostrada A12, la Haga, în zona în care își are sediul guvernul olandez. Poliția a folosit tunuri cu apă pentru a-i dispersa pe demonstranți, care amenințau că vor bloca autostrada permanent și au promis că „vor sta sau se vor întoarce în fiecare zi” până nu se renunță la subvențiile pentru combustibili fosili.

Hundreds of climate protesters walked onto the A12 highway on May 27 in The Hague, Netherlands. The protest, organized by , called for an end to fossil fuel subsidies. The police arrested over 1,500 protesters after blocking a major motorway in The Hague.

