Un scandal cu implicații sensibile zguduie discret anturajul familiei lui Michael Schumacher. O asistentă medicală care lucra în reședința de lux a familiei din Gland, Elveția, susține că a fost violată în 2019 de un pilot australian apropiat de Mick Schumacher, fiul

Deși familia Schumacher nu este vizată direct de anchetă, faptul că incidentul ar fi avut loc chiar în casa lo r face ca dosarul să capete o încărcătură simbolică majoră.

Cum ar fi avut loc presupusa agresiune

Potrivit anchetei procurorilor elvețieni, episodul s-ar fi petrecut după o seară în care mai mulți angajați ai proprietății ar fi consumat alcool împreună cu tânărul pilot, invitat să se cazeze în domeniu. Asistenta, epuizată după programul de lucru, ar fi acuzat o stare de rău și ar fi fost dusă de colegi într-o cameră destinată personalului.

Documentele judiciare arată că, după ce colegii au părăsit camera, pilotul ar fi revenit și ar fi profitat de starea de inconștiență a femeii. A doua zi, aceasta nu își amintea clar ce se întâmplase, dar anumite indicii fizice și un schimb de mesaje ar fi determinat-o să își pună întrebări, informează

De ce a depus plângere după mai bine de doi ani

Victima nu a alertat imediat autoritățile, temându-se că își va pierde locul de muncă și dorind să evite un scandal care ar fi implicat indirect familia Schumacher. Plângerea penală a fost depusă abia în ianuarie 2022, un interval considerat totuși obișnuit în cazurile de agresiune sexuală, unde trauma și rușinea întârzie deseori demersurile legale.

Între timp, asistenta ar fi fost concediată, deși susține că nu avusese niciodată abateri profesionale. Concedierea ar fi avut loc la scurt timp după o vizită a aceluiași pilot pe proprietate.

Va ajunge cazul în fața instanței?

Procesul a fost programat pentru această săptămână la Tribunalul din cantonul Vaud, însă există riscul amânării. Pilotul australian, care în trecut a fost suspendat pentru dopaj, nu ar mai fi dat niciun semn de viață autorităților de câteva luni, deși inițial colaborase cu ancheta și ar fi recunoscut un contact „consimțit”.

Avocații implicați au refuzat să comenteze public, iar familia Schumacher nu a emis nicio poziție oficială, păstrând tăcerea asupra unei situații pe care pare să dorească să o țină departe de ochii presei.