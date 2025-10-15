B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Acuzații grave pe proprietatea familiei Schumacher. Un pilot australian, suspectat de viol

Acuzații grave pe proprietatea familiei Schumacher. Un pilot australian, suspectat de viol

Elena Boruz
15 oct. 2025, 17:32
Acuzații grave pe proprietatea familiei Schumacher. Un pilot australian, suspectat de viol
Sursa foto: Hepta / Bestimage / Agence / Bestimage
Cuprins
  1. Cum ar fi avut loc presupusa agresiune
  2. De ce a depus plângere după mai bine de doi ani
  3. Va ajunge cazul în fața instanței?

Un scandal cu implicații sensibile zguduie discret anturajul familiei lui Michael Schumacher. O asistentă medicală care lucra în reședința de lux a familiei din Gland, Elveția, susține că a fost violată în 2019 de un pilot australian apropiat de Mick Schumacher, fiul fostului campion de Formula 1.

Deși familia Schumacher nu este vizată direct de anchetă, faptul că incidentul ar fi avut loc chiar în casa lo r face ca dosarul să capete o încărcătură simbolică majoră.

Cum ar fi avut loc presupusa agresiune

Potrivit anchetei procurorilor elvețieni, episodul s-ar fi petrecut după o seară în care mai mulți angajați ai proprietății ar fi consumat alcool împreună cu tânărul pilot, invitat să se cazeze în domeniu. Asistenta, epuizată după programul de lucru, ar fi acuzat o stare de rău și ar fi fost dusă de colegi într-o cameră destinată personalului.

Documentele judiciare arată că, după ce colegii au părăsit camera, pilotul ar fi revenit și ar fi profitat de starea de inconștiență a femeii. A doua zi, aceasta nu își amintea clar ce se întâmplase, dar anumite indicii fizice și un schimb de mesaje ar fi determinat-o să își pună întrebări, informează 24heures.

De ce a depus plângere după mai bine de doi ani

Victima nu a alertat imediat autoritățile, temându-se că își va pierde locul de muncă și dorind să evite un scandal care ar fi implicat indirect familia Schumacher. Plângerea penală a fost depusă abia în ianuarie 2022, un interval considerat totuși obișnuit în cazurile de agresiune sexuală, unde trauma și rușinea întârzie deseori demersurile legale.

Între timp, asistenta ar fi fost concediată, deși susține că nu avusese niciodată abateri profesionale. Concedierea ar fi avut loc la scurt timp după o vizită a aceluiași pilot pe proprietate.

Va ajunge cazul în fața instanței?

Procesul a fost programat pentru această săptămână la Tribunalul din cantonul Vaud, însă există riscul amânării. Pilotul australian, care în trecut a fost suspendat pentru dopaj, nu ar mai fi dat niciun semn de viață autorităților de câteva luni, deși inițial colaborase cu ancheta și ar fi recunoscut un contact „consimțit”.

Avocații implicați au refuzat să comenteze public, iar familia Schumacher nu a emis nicio poziție oficială, păstrând tăcerea asupra unei situații pe care pare să dorească să o țină departe de ochii presei.

Tags:
Citește și...
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
Externe
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
Polițiștii de frontieră, uimiți de un document vechi de 40 de ani. Ce riscă șoferul ucrainean
Externe
Polițiștii de frontieră, uimiți de un document vechi de 40 de ani. Ce riscă șoferul ucrainean
Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare
Externe
Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare
NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte
Externe
NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte
Autoritățile ungare au depistat prima vulpe cu rabie din acest an. Exemplarul, pus pe seama României și Ucrainei
Externe
Autoritățile ungare au depistat prima vulpe cu rabie din acest an. Exemplarul, pus pe seama României și Ucrainei
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Externe
Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Externe
Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Externe
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
Donald Trump și Volodomir Zelenski se vor întâlni vineri la Washington
Externe
Donald Trump și Volodomir Zelenski se vor întâlni vineri la Washington
Tragedie în Venezuela. Cel puțin 14 persoane au încetat din viață după ce mina în care lucrau a fost inundată
Externe
Tragedie în Venezuela. Cel puțin 14 persoane au încetat din viață după ce mina în care lucrau a fost inundată
Ultima oră
18:25 - Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
18:07 - Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
18:06 - Un prototip Lamborghini condamnat la distrugere a fost salvat în România. Cum a fost posibil
17:39 - Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
17:25 - Fiul lui Sile Cămătaru, arestat după ce și-a bătut copilul. Daniel Balint s-a enervat că băiatul nu a ripostat într-un conflict
17:13 - Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
16:58 - Bune maniere în trafic! Un clip video a făcut înconjurul internetului. Cum a reacționat un bărbat, după ce a văzut cum un șofer a aruncat țigara pe geam
16:46 - Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
16:37 - Gigi Becali, despre AI: „În unii roboți, vor fi draci. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială”. Ce a spus despre pandemie (VIDEO)
16:25 - Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”