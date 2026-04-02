Animalele de companie nu mai sunt „trofee” de împărțit după o . În Brazilia, o nouă lege aprobată de Parlament le permite foștilor parteneri să împartă custodia câinelui sau pisicii.

Măsura vine ca o recunoaștere clară a locului tot mai important pe care animalele îl ocupă în viața brazilienilor, notează AFP, citată de Agerpres.

Ce prevede noua lege

Noua lege din Brazilia vine cu o schimbare clară și modernă. Atunci când foștii parteneri nu reușesc să ajungă la un acord privind , decizia nu mai rămâne la voia întâmplării. În astfel de situații, un judecător va interveni și va stabili un regim de custodie partajată. Astfel, ambii foști parteneri vor rămâne implicați în viața animalului. În plus, cheltuielile de întreținere nu vor mai cădea pe umerii unuia singur, ci vor fi împărțite echilibrat între cei doi.

Practic, câinele sau pisica nu mai este tratat(ă) ca un bun care „revine” unuia dintre foștii parteneri, ci ca o responsabilitate comună, recunoscută legal.

Este o abordare care pune accent pe continuitatea relației dintre animal și ambii stăpâni. În același timp, vizează și corectitudinea în ceea ce privește costurile și implicarea.

Care sunt condițiile și excepțiile

Legea se aplică doar dacă animalul și-a petrecut cea mai mare parte a vieții alături de cuplul respectiv.

În același timp, există și limite clare. nu va fi acordată în situațiile în care există antecedente judiciare sau riscuri de violență domestică.

Astfel, interesul și siguranța sunt puse pe primul loc, atât pentru oameni, cât și pentru animal.

De ce a fost adoptată și ce spun oficialii

Parlamentarii brazilieni justifică această schimbare prin creșterea numărului de litigii legate de custodia animalelor. De asemenea, ei invocă transformările sociale din ultimele decenii.

Cuplurile au tot mai puțini copii, iar animalele de companie sunt considerate, din ce în ce mai des, membri ai familiei. Legea urmează să fie promulgată de președintele . Acesta a comentat recent, în glumă, costurile tot mai mari ale îngrijirii animalelor.

„Trebuie să îi speli o dată pe săptămână, să îi duci la veterinar. Şi toate aceste costuri nu fac decât să crească, este vorba despre luarea ca ostatic a salariului nostru, ne dăm seama de asta abia la sfârşit de lună”, a spus preşedintele brazilian în vârstă de 80 de ani.

Într-o țară cu aproximativ 213 milioane de locuitori și aproape 160 de milioane de animale de companie, potrivit Institutului Pet Brasil, fenomenul este unul de amploare. În acest context, legea vine ca un răspuns direct la realitatea din viața de zi cu zi a brazilienilor.