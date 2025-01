Administrația Trump a fost dată în judecată din prima zi pentru că vrea să renunțe la dreptul la cetățenia americană căpătată în urma nașterii pe teritoriul SUA

Republican presidential candidate and former US President Donald Trump delivers remarks at the 2024 Road to Majority Conference in Washington on June 22, 2024. Photo by Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM