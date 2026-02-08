Administrația Trump intenționează să dezvolte o serie de reactoare nucleare moderne, de mici dimensiuni, pentru a susține consumul uriaș de energie al inteligenței artificiale. Strategia se bazează pe o metodă veche de gestionare a deșeurilor toxice: îngroparea acestora la mare adâncime. Totuși, proiectul se lovește de o piedică majoră. În prezent, nu există gropi suficient de adânci, în timp ce stocul de 100.000 de tone de deșeuri radioactive din SUA continuă să crească în depozite temporare, potrivit

Ce recompense oferă Administrația Trump pentru statele care acceptă deșeurile nucleare

Pentru a rezolva această problemă, guvernul oferă acum recompense financiare statelor care acceptă să primească materialele radioactive. Departamentul Energiei a propus crearea unor campusuri speciale.

Decizia de a găzdui aceste deșeuri aparține acum comunităților locale, iar miza este uriașă: investiții de zeci de miliarde de dolari și mii de locuri de muncă. Lake Barrett, fost oficial în domeniul energiei nucleare, a explicat logica acestui plan:

„Combinând toate aceste elemente într-un singur pachet, este vorba de oferirea unor avantaje importante alături de o instalație de deșeuri care este mai puțin dorită.”

De ce sunt necesare reactoarele modulare mici pentru inteligența artificială

Deși autoritățile nu au numit încă statele interesate, Utah și Tennessee și-au arătat deja dorința de a investi în energia nucleară. vrea să crească de patru ori capacitatea nucleară a țării până în 2050. Această extindere este necesară pentru a acoperi cererea record de electricitate venită din partea centrelor de date AI și a mașinilor electrice.

Totuși, succesul depinde de promisiunea că deșeurile vor fi îngropate în siguranță sub pământ. Un purtător de cuvânt al Oficiului pentru Energie Nucleară a declarat:

„O strategie nucleară completă trebuie să includă căi sigure și durabile pentru eliminarea finală, iar acest lucru rămâne un element necesar al RFI.”

Care sunt riscurile și soluțiile pentru depozitarea pe termen lung

Pentru a accelera procesul, Statele Unite și alte țări precum Marea Britanie sau China promovează reactoarele modulare mici (SMR). Acestea sunt mai ieftine și mai ușor de montat decât centralele mari. Totuși, studiile din 2022 avertizează că aceste reactoare ar putea produce volume de deșeuri chiar mai mari.

În timp ce unele companii speră ca tehnologia viitoare să permită reciclarea combustibilului, experții în securitate sunt sceptici. Ross Matzkin-Bridger, fost oficial guvernamental, a avertizat:

„De fiecare dată când s-a încercat, s-a eșuat, creează riscuri de securitate și proliferare, costurile sunt enorme și complică gestionarea deșeurilor.”

SUA produc anual încă 2.000 de tone de deșeuri, iar costurile plătite de contribuabili pentru stocarea acestora au ajuns deja la 11 miliarde de dolari.

În Scoția, dezafectarea unei centrale închise în 1994 a depășit repetat bugetul și termenele din cauza complicațiilor cu deșeurile.

Finlanda este cea mai aproape de reușită, pregătindu-se să deschidă primul depozit permanent la Olkiluoto. Suedia, Canada, Elveția și Franța au ales și ele locații, dar deschiderea acestora este programată abia după anul 2030 sau chiar 2050.