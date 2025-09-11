Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a oferit detalii cutremurătoare despre tragedia care acum 24 de ani, pe 11 septembrie, șoca o lume întreagă.

Ce a declarat Adrian Zuckerman despre atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001

Au trecut 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. În acest context, Adrian Zuckerman a precizat într-o intervenție pentru emisiunea “Politica zilei” că deși există o luptă continuă cu forțele teroriste, există un sprijin substanțial pentru acestea oferite de așa numita “Axă a Răului”, alcătuită din Rusia, China și Iran.

“E foarte greu să respingi forțelea astea teroriste. Problema pentru democrațiile occidentale, inclusiv America este pentru că nu tăiem rădăcina la problemele teroriste. În opinia mea, aceste probleme vin de la „Axa Răului”. Acești teroriști nu trăiesc fără bani, fără sprijin economic și alt fel de sprijin. Acest sprijin vine în principal de la trei țări: Rusia, China și Iran. Sunt și alte țări mai mici, precum Coreea de Nord. Până când noi nu spunem nu Rusiei, Chinei și Iranului ca să oprească sprijinul pentru grupe teroriste ca Hamas, ca Houti, Hezbollah, nu o să fie pace. Sunt capabili să pocnească oriunde în lume când vor. Forțele americane și alte servicii europene și alte democrații au oprit multe atentate, dar din păcate nu o să poți să oprești niciodată 100%. Noi am văzut la 9/11 când au murit atâția oameni”.

Cum a fost surprins de atacurile teroriste

Adrian Zuckerman a povestit cum a trăit ziua de 11 septembrie 2001:

“Eu trăiam în New York atunci. Am văzut cu ochii mei cum ardeau cele două turnuri. Am văzut din păcate al doilea turn care s-a prăbușit. Am văzut mulți oameni care au scăpat de acolo, i-am ajutat pe unii. A fost o zi plină de primejdii. Toată lumea era speriată, nimeni nu știa ce o să se întâmple dacă o să fie atacuri sau nu. O zi foarte complicată și foarte tragică”.

De asemenea, Adrian Zuckerman a mai precizat că problema pentru o democrație este că trebuie să mențină libertatea cetățenilor care trăiesc în țară și în același timp, forțele de lege trebuie să protejeze aceeași oameni fără să le limiteze libertățile.

“E foarte greu de făcut asta. Teroriștii, spionii, agenții din țările care formează “Axa Răului” au avantaje din această situație.”

Consecințele asasinării lui Charlie Kirk

Fostul ambasador a comentat și cazul lui Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat cu sânge rece în fața a mii de studenți și a familiei, acestuia:

“Este cu totul tragic. Am intrat într-o vreme în care sunt oameni de neînțeles de ce fac unele lucruri. Era un caz, un șef de o companie de asigurare medicală a fost împușcat pe stradă în New York. Exact același lucru s-a întâmplat. Au spus unii că le pare bine că acest om a fost împușcat și ucis. Este ceva de neînțeles în America. S-a întâmplat în administrația lui Obama și lui Biden.

Ca să avem o țară democratică, o țară liberă tre să fim o țară de legi unde toată lumea e tratată la fel. Nu se poate sub orice măsură să tolerăm violența mai ales împotriva unuia ale căror opinii nu ne plac”.

Miercuri, în timpul unei prelegeri susține la Universitatea Utah Valley, Charlie Kirk, un împătimit susținător al lui Donald Trump, . În urma tragediei, președintele SUA a postat pe rețelele de socializare un videoclip prin care își exprimă părerea de rău cu privire la incidentul tragic și acuza „stânga radicală” că a contribuit la acest atac prin retorica sa.

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți și vocali susținători ai președintelui american Donald Trump, o personalitate în media conservatoare, dar și co-fondatorul Turning Point USA, o organizație care pledează pentru politica conservatoare în campusurile liceale și universitare.