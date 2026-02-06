B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Aeroportul din Berlin, complet blocat din cauza gheții negre. Ce efecte are vremea extremă asupra traficului aerian

Aeroportul din Berlin, complet blocat din cauza gheții negre. Ce efecte are vremea extremă asupra traficului aerian

Iulia Petcu
06 feb. 2026, 11:48
Aeroportul din Berlin, complet blocat din cauza gheții negre. Ce efecte are vremea extremă asupra traficului aerian
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce a dus la suspendarea completă a zborurilor din Berlin
  2. Cum a afectat „gheața neagră” programul curselor aeriene

Traficul aerian din capitala Germaniei a fost paralizat vineri dimineață, după ce condițiile meteo severe au făcut imposibilă desfășurarea operațiunilor pe aeroport. Fenomenul de „gheață neagră”, combinat cu ploaia înghețată, a determinat autoritățile să suspende toate zborurile, fără a avansa un termen clar de reluare.

Ce a dus la suspendarea completă a zborurilor din Berlin

Operațiunile de pe Aeroportul Internațional Brandenburg Berlin au fost oprite din cauza apariției fenomenului cunoscut drept „black ice” (gheață neagră) și a unui episod persistent de „freezing rain” (ploaie înghețată). O purtătoare de cuvânt a aeroportului a explicat că niciun avion nu a putut decola sau ateriza, din cauza suprafețelor extrem de alunecoase.

Echipele aeroportuare au intervenit pe parcursul nopții, aplicând substanțe de degivrare pe piste și pe zonele operaționale, însă măsurile nu au avut efectul dorit. În aceste condiții, siguranța pasagerilor și a personalului nu a mai putut fi garantată.

„Pentru protecţia pasagerilor şi a personalului, operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar. Pasagerilor li se recomandă să verifice în mod regulat situația curselor lor, înainte de a se deplasa la aeroport”, a transmis reprezentanta aeroportului, potrivit Antena3.

Cum a afectat „gheața neagră” programul curselor aeriene

Suspendarea zborurilor nu a fost o decizie luată brusc, întrucât problemele au apărut încă de joi, când decolările și aterizările fuseseră deja întrerupte. În jurul prânzului, 35 dintre cele 180 de decolări programate au fost anulate, fiind urmate de alte câteva zeci.

Gheața neagră” reprezintă o peliculă extrem de subțire și transparentă de polei, formată direct pe suprafețe betonate, precum pistele aeroportuare. Aproape invizibilă, aceasta este considerată unul dintre cele mai periculoase fenomene ale sezonului rece, din cauza pierderii bruște a aderenței.

Capitala germană se confruntă de mai multe săptămâni cu temperaturi scăzute, ninsori și episoade repetate de ploaie înghețată, care au afectat serios transporturile. Perturbările au vizat nu doar traficul aerian, ci și circulația rutieră și feroviară.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația, însă reluarea zborurilor depinde exclusiv de ameliorarea condițiilor meteorologice și de restabilirea siguranței pe piste

