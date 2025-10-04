Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, după observarea unor drone în apropierea pistelor. Incidentul a provocat anularea sau devierea a zeci de zboruri, iar aproximativ 6.500 de pasageri au rămas blocați, potrivit .

Autoritățile au confirmat că dronele au fost văzute simultan de patrulele de poliție în jurul pistelor nord și sud, înainte de ora 23:00. „Dronele s-au îndepărtat imediat, fără a putea fi identificate”, au precizat polițiștii.

Ce s-a întâmplat pe Aeroportul din München în cele două nopți de alertă

În doar două nopți consecutive, Aeroportul din München a fost paralizat de alertele cu drone. Joi au fost anulate aproximativ 30 de zboruri, iar aproape 3.000 de în terminale. Situația s-a repetat și vineri, când 46 de plecări au fost anulate și alte 23 de aeronave au fost deviate.

Pentru a face față crizei, autoritățile aeroportuare au instalat paturi de campanie, au oferit pături, băuturi și alimente celor rămași pe loc, încercând să gestioneze disconfortul miilor de pasageri afectați.

Este Germania ținta unei campanii hibride cu drone

Incidentul de la Aeroportul din München nu este unul izolat, ci se înscrie într-un val de alerte similare care au lovit recent mai multe țări europene, printre care Danemarca, Norvegia și Polonia. Autoritățile germane investighează acum posibilitatea ca aceste incidente să facă parte dintr-o strategie menită să provoace haos și nesiguranță în rândul populației, mai ales că unele dintre drone au fost raportate și în apropierea unor obiective militare.

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a subliniat gravitatea situației, catalogând-o drept „un semnal de alarmă”. Potrivit acestuia, provocarea principală o reprezintă „cursa dintre amenințarea reprezentată de drone și apărarea împotriva acestora, care devine din ce în ce mai dificilă”.

Cum reacționează Europa după ce Aeroportul din München a fost închis

Episodul de la München a stârnit reacții ferme la nivel internațional. Premierul bavarez Markus Söder a cerut ca poliția să aibă dreptul de a doborî imediat dronele suspecte, fără proceduri întârziate, pentru a proteja siguranța pasagerilor și a infrastructurii critice. În același timp, premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa traversează „cea mai periculoasă situație” de la , subliniind riscurile directe generate de aceste atacuri hibride. La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia folosește dronele ca instrument de „escaladare a agresivității”, încercând să provoace instabilitate și nesiguranță dincolo de granițele sale.