O alertă cu bombă a fost anunțată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Acest incident de securitate a dus la evacuarea de urgență a pasagerilor şi a personalului aflat în incintă. De asemenea, s-a luat măsura suspendării procesului de înregistrare pentru zboruri în cursul zilei. Poliția de Frontieră a intervenit cu mai multe echipaje pentru a verifica zona și pentru a exclude orice risc de securitate.

„Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, a transmis Poliția de Frontieră, într-un comunicat oficial.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje le serviciilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. În urma alertei, activitatea aerogării a fost dată peste cap, iar pasagerii care aveau zboruri programate au fost îndemnați să verifice statutul curselor, pentru a afla despre eventualele întârzieri sau modificări ale programului de zbor.

Transportul public dat peste cap

Incidentul de securitate a avut impact și asupra transportului public din zona aeroportului. Regia Transport Electric Chișinău a anunțat că circulația troleibuzelor a fost afectată, iar una din rutele care făceau legătura cu aerogara a fost scurtată pentru a evita orice risc pentru pasageri. Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea intervenției echipelor specializate și pentru a evita aglomerarea în apropierea zonei vizate.

Alerta a fost ridicată în jurul orei 19.55, când autoritățile aeropotuare au anunțat că a fost vorba despre o alertă falsă. Astfel, în urma verificărilor s-a stabilit că nu existat nici o bombă și nici un pericol. Drept urmare, activitatea a fost reluată în condiții de siguranță.

„Aeroportul, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Aeroportului din Chișinău.

Aceasta a fost cea de-a doua alertă cu bombă înregistrată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău în luna aprilie. De altfel, astfel de amenințări au loc destul de frecvent. Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, crede că autorii alertelor false urmăresc să pună presiune pe instituțiile statului și să creeze panică.

Amenzi pentru cei care provoacă un astfel de incident

Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului au fost înregistrate peste 20 de alerte cu bombă, care s-au dovedit a fi false. Mai mult de jumătate au fost anunțate prin .

Autoritățile avertizează că cei ce provoacă un astfel de incident de securitate riscă amenzi aspre, conform legislației din Republica Moldova. Sancțiunile pot ajunge până la 42.500 de lei. Cei responsabili pot fi pedepsiți cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la doi ani.