Președintele american Donald Trump a anunțat că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul G20 din anul viitor, pe care îl va organiza la Miami. Iată despre ce este vorba!

„O țară demnă să fie membră a nimic”

Președintele Donald Trump a venit cu acuzații dure pe rețelele de socializare. El a declarat că „Africa de Sud a arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”. De asemenea, el a reluat acuzațiile privind o presupusă persecuție a fermierilor albi sud-africani, conform Știrile ProTv.

Acesta a mai precizat că boicotul vine după mai multe incidente recente, inclusiv lipsa participării oficiale americane la summitul G20 de la Johannesburg. În aceste condiții, președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a refuzat să transfere oficial președinția G20 următoarei țări gazdă, conform obiceiului.

Tensiuni și incidente din trecut

În luna mai, la Casa Albă, Trump i-a prezentat lui Ramaphosa un videoclip despre presupusele acuzații împotriva Africii de Sud, videoclip plin de erori, respins de guvernul sud-african.

De la revenirea sa la Casa Albă, Trump a criticat guvernul sud-african, invocând un pretins „genocid” al afrikanerilor, descendenți ai primilor coloniști europeni.

Summitul G20 reunește cele mai importante 20 de economii mondiale și va avea loc în decembrie 2026 la Trump National Doral Miami, un complex de golf care aparține familiei președintelui american.

Fără invitație la summitul G20 din 2026

Liderii G20 au adoptat recent o declarație privind criza climatică și alte provocări globale, în ciuda obiecțiilor SUA. Acest lucru a determinat Casa Albă să acuze Africa de Sud că folosește poziția de președinte al grupului în acest an ca armă diplomatică.

„La încheierea summitului G20, Africa de Sud a refuzat să predea preşedinţia G20 unui reprezentant senior al ambasadei noastre din SUA, care a participat la ceremonia de închidere. Prin urmare, la indicaţia mea, Africa de Sud NU va primi o invitaţie la summitul G20 din 2026, care va fi găzduit anul viitor în marele oraş Miami, Florida”, a spus Donald Trump.