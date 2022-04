Agenția de presă rusă RIA Novosti: Elita politică de la Kiev și toți cei care luptă trebuie eliminați. Ucrainenii trebuie pedepsiți pentru genocidul poporului rus, iar țara să nu se mai numească Ucraina

RIA Novosti, agenția oficială de presă a Moscovei, a cerut, într-un articol semnat de scriitorul Timofei Sergeitsev, nici mai mult nici mai puțin decât lichidarea tuturor ucrainenilor care s-au opus Rusiei. Elita Ucrainei trebuie eliminată, a mai scris el. De altfel, încă dinaintea începerii invaziei, presa internațională a scris că Moscova a întocmit cu politicieni și alte personalități din Ucraina care ar trebui închise sau chiar omorâte. Tot jurnaliștii străini au mai scris că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe Conștient că viața sa e în primejdie, Zelenski refuză, însă, să-și părăsească națiunea și lucrează din capitala Kiev.

Jurnalistul bielorus Tadeusz Giczan, redactorul-șef al NEXTA, a postat pe Twitter o traducere a articolului „Ce ar trebui să facă Rusia cu Ucraina”, semnat de Timofei Sergeitsev în RIA Novosti.

Yesterday, RIA Novosti published a lengthy piece titled „What Russia should do with Ukraine”, which explains in detail what Russia understands by denazification. It’s truly horrific: 1/6

