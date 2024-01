Agricultorii francezi, acțiuni drastice împotriva guvernului. Au deversat camioane cu legume de import și au dat dejecții pe fațadele unor clădiri (VIDEO)

Protestele împotriva guvernului au fost extinse, joi, de către francezi. Aceștia au blocat şosele, golind mai multe camioane cu legume de import şi au cerut protecţie faţă de importurile ieftine, costurile în creştere şi birocraţie, relatează AFP şi Reuters, citate de .

Astfel, joi dimineaţa, viticultorii au dat foc mai multor paleţi în curtea unui mare comerciant de vinuri, apoi au pătruns cu forţa în sediile a două depozite de distribuţie en-gros de lângă Beziers, în sud-estul ţării.

„Ori pâine acum, ori urmează plumbii”, era menționat pe o pancartă, într-un convoi de circa 80 de tractoare şi remorci, conform unui reporter al AFP.

Protestul era neanunțat.

Pe de altă parte, la Rennes, în nord-vest, a avut loc un protest declarat dinainte: puţin înainte de ora locală 11.00, aproximativ 100 de tractoare şi câteva sute de manifestanţi din întreaga Bretanie au sosit la apelul sindicatului Coordonarea Rurală. Câteva zeci de pescari li s-au alăturat, nemulţumiţi şi ei de normele europene şi de cheltuielile tot mai mari.

Protestatarii au mărșălui spre prefectură în sunet de claxoane. Au aruncat fumigene şi au purtat manechine spânzurate.

La periferia oraşului Lille, zeci de tractoare se îndreptau spre autostrada A1 către Paris. În fruntea coloanei, pe o pancartă, se putea citi mesajul „Macron, ajunge, agricultura este în pericol”.

Mai mult, în dreptul oraşului Montelimar din sud-vest, manifestanţii au golit „camioane străine, majoritatea spaniole, marocane sau bulgăreşti”, a declarat agenţiei France Presse preşedinta sindicatului FNSEA din departamentul Drome din sud-est, conform sursei citate.

În departamentul Gers, în sud-vest, mai mulţi agricultori au golit opt remorci cu pământ, moloz, trunchiuri şi crengi de copaci, pe zeci de metri de autostradă.

Autoritățile au asistat pasive, în timp ce fermierii din sud-vest, care stropiseră miercuri cu îngrăşământ lichid pe bază de bălegar clădirea prefecturii din Agen, au atacat în acelaşi fel joi un supermarket din reţeaua Leclerc, cea mai mare din Franţa.

