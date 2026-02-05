B1 Inregistrari!
Albania ridică interdicția TikTok după 11 luni și invocă noi mecanisme de securitate. Ce garanții oferă platforma autorităților

Iulia Petcu
05 feb. 2026, 22:47
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a fost ridicată interdicția impusă platformei TikTok
  2. De ce a fost contestată decizia de suspendare a platformei
  3. Ce critici persistă privind eficiența măsurilor adoptate

Guvernul albanez a anunțat ridicarea interdicției impuse platformei TikTok, la aproape un an de la blocarea accesului la rețeaua socială. Decizia vine după o reevaluare instituțională și în contextul unor angajamente asumate de companie.

De ce a fost ridicată interdicția impusă platformei TikTok

Executivul condus de Edi Rama a decis abrogarea decretului din martie 2025, care prevedea măsuri temporare pentru limitarea efectelor considerate negative ale platformei. Accesul fusese restricționat după moartea unui adolescent, incident asociat unei dispute pornite pe rețeaua socială.

„Ridicarea acestor măsuri vine în urma unei reevaluări instituţionale şi a luării în considerare (de către platformă) a preocupărilor” autorităților, a transmis agenția guvernamentală responsabilă cu presa, potrivit The Economic Times. Potrivit comunicatului, interdicția a „permis să se pună bazele unui nou mecanism de securitate”.

Autoritățile susțin că TikTok s-a angajat să implementeze „filtre de protecţie” și mecanisme sporite de „control al conţinutului”, în paralel cu o cooperare directă cu instituțiile albaneze. Guvernul consideră că aceste măsuri justifică reluarea accesului la platformă.

De ce a fost contestată decizia de suspendare a platformei

Chiar și în perioada interdicției, accesarea TikTok prin VPN a rămas posibilă, însă măsura a generat o dezbatere amplă în spațiul public. Asociații de jurnaliști și organizații civice au contestat decizia la Curtea Constituțională.

ONG-urile au susținut că suspendarea rețelei sociale reprezintă o încălcare a libertății de exprimare și a prevederilor constituționale. Deși guvernul a informat instanța despre ridicarea interdicției, reclamanții cer o hotărâre clară.

„Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe pentru ca guvernul să nu mai poată închide în mod arbitrar platforme în viitor”, a explicat Blerjana Bino, directoarea centrului Science and Innovation for Development (SCiDEV), relatează News.ro.

Ce critici persistă privind eficiența măsurilor adoptate

Blerjana Bino a subliniat că interdicția a fost luată „fără dovezi tangibile care să lege direct platforma” de tragedia invocată. Ea a apreciat că măsura a fost „problematică încă de la început” și a afectat comunicarea democratică.

La rândul său, Aleksandër Cipa, președintele Uniunii Jurnaliștilor, a declarat că suspendarea TikTok „a avut un efect redus asupra problemelor legate de violenţa digitală în şcoli”. Acesta a atras atenția că alte rețele nu oferă suficiente garanții.

„Nu este vorba doar de TikTok. Nici alte reţele sociale, precum Facebook sau Instagram, nu dispun de filtre şi măsuri pentru a consolida protecţia minorilor”, a avertizat Cipa, cerând o legislație aplicabilă tuturor platformelor.

Discuția din Albania are loc pe fondul unor inițiative similare în alte state, îngrijorate de impactul rețelelor sociale asupra tinerilor. Australia a interzis accesul sub 16 ani, iar Franța și Marea Britanie analizează măsuri comparabile.

