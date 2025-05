Alegerea noului papă a eșuat. Fum negru pe coșul Capelei Sixtine

Cei 133 de cardinali reuniți în Capela Sixtină pentru alegerea unui nou papă nu au reușit să se pună de acord. Prin coșul montat pe acoperișul Capelei Sixtine a ieșit fum negru.

Conclavul care va trebui să-l aleagă pe succesorul Papei Francisc s-a reunit, conform tradiției de sute de ani în Capela Sixtină pentru a dezbate și a vota numele viitorului suveran Pontif. Miercuri, în prima zi a avut loc un singur tur de scrutin. Astfel, în jurul orei locale 21.01 (22:01 ora României – n.red.), fumul negru s-a ridicat pe coșul capelei. Acest lucru arată că participanții nu s-au pus de acord.

Prima sesiune de votare s-a desfășurat după ce cardinalii au depus jurământul prin care s-au angajat să păstreze secretul votului. Procesu a început după emierea ordinului „Extra omnes”, formula din limba latină prin care maestrul de ceremonii, monseniorul Diego Giovanni Ravelli, i-a invitat pe cei care nu participau în mod direct să părăsească incinta Capelei Sixtine.

Votul cardinalilor electori va fi reluat joi, când sunt programate patru scrutinuri (două dimineaţa şi două seara). Rezultatul acestora va fi anunţat în jurul orelor locale 12:00 şi 19:00.

Pentru a fi ales papă, un cardinal trebuie să primească două treimi din voturi, adică 89 de voturi, din cele 133 ce vor fi exprimate.

