Alegeri cruciale în SUA. Fereastra de oportunitate pentru democrați se îngustează. Se naște un nou lider important în Camera Reprezentanților

Alegerile intermediare din America au intrat în faza lor finală, deja fiind închise secţiile de vot în majoritatea statelor.

Astfel, pe măsură ce se încheie votul, se îngustează. Până în prezent, republicanii au asigurate 46 de locuri în Senat, în timp ce democraţii au 44.

„Un joc de șah foarte strâns pentru controlul Senatului și sunt mai puține piese la locul lor”, a caracterizat situația realizatorul CNN John King.

Potrivit CNN, Kevin McCarthy, liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, a fost reales în funcție.

În cursa de la jumătatea mandatului McCarthy a învins-o pe candidata democrată Marisa Wood pentru cel de-al 20-lea district al Congresului din California.

, California fiind un fief al democraților și al președintelui Joe Biden.

În condițiile în care republicanii recâștigă majoritatea în Camera Reprezentanților, se așteaptă ca McCarthy să fie ales următorul președinte al Camerei la începutul noii sesiuni a Congresului, ceea ce i-ar ridica și mai mult poziția de lider proeminent al Partidului Republican național și ar inaugura o nouă eră la Washington, republicanii urmând să urmărească o supraveghere agresivă a administrației președintelui Joe Biden, notează sursa citată.

„At one point, House Minority Leader Kevin McCarthy predicted a red wave of 40-60 seats, but Republicans have flopped and Democrats have a path to keep the House majority.” via

— PoliticusUSA (@politicususa)