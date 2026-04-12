Alegeri cruciale în Ungaria: Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani. Prezență masivă la vot. Acuzații de interferență rusă (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 apr. 2026, 18:56
Viktor Orban și Peter Magyar. Sursa foto 1: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA. Sursa foto 2: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. O bătălie electorală extrem de dură în Ungaria
  2. Ce au spus Orban și Magyar
  3. Acuzații de interferență rusă

UPDATE: La ora 17:00, prezența la vot a ajuns la 74,23%.

Peter Magyar a postat un nou mesaj pe Facebook, în care a susținut că „ziua de astăzi va intra în manualele de istorie ale Ungariei” și că „trăim ultimele ore ale puterii lui Orban”.

UPDATE: Prezența la vot la ora 15:00 a ajuns la 66%, cu 14% mai mare decât la alegerile de acum patru ani. Între timp, ambele tabere se acuză reciproc de fraudă electorală, iar analiștii politici spun că rezultatul scrutinului ar putea fi contestat în instanţă, indiferent cine va câştiga.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Ungaria își alege, duminică, noul Parlament, iar prezența la vot se anunță a fi una istorică. Deja până la ora 13.00, 54,14% dintre alegători își exprimaseră opțiunea. Scrutinul e unul crucial, în care guvernarea de 16 ani a lui Viktor Orban ar putea ajunge la final, în ciuda sprijinului consistent venit din Rusia și… America lui Trump.

O bătălie electorală extrem de dură în Ungaria

În Ungaria sunt 7,5 milioane de alegători, cărora li se adaugă 500.000 înregistrați în străinătate. Ei au de ales între cinci partide. Majoritatea sondajelor anunță o victorie categorică pentru Tisza, partidul conservatorului pro-european Peter Magyar. Însă institutele de sondare apropiate guvernării anunță o victorie pentru Fidesz-ul lui Viktor Orban.

Ce au spus Orban și Magyar

Viktor Orban a declarat că alegerile de azi nu vor fi ultimele pentru el. „Sunt tânăr, acesta nu este ultimul meu scrutin”, a glumit el.

„Dacă vrem să apărăm securitatea țării, niciun patriot nu poate rămâne acasă”, a mai afirmat premierul.

Orban a mai susținut că guvernul său putea face mai multe pentru țară dacă „lumea din jurul nostru ar fi fost prietenoasă”.

La rândul său, Peter Magyar a avertizat asupra unor posibile fraude și a cerut intervenția fermă a autorităților: „Nu recomand ca cineva să ajungă la închisoare în locul mafiei Fidesz”.

Cât despre rezultatul scrutinului, Magyar s-a declarat încrezător, afirmând că „nimeni nu poate crede cu adevărat” că Tisza nu va câștiga alegerile.

Acuzații de interferență rusă

Andras Racz, expert în Rusia, a declarat pentru Telex că trei agenții afiliate guvernului rus „se amestecă în alegerile din Ungaria”. El s-a mai referit la „serviciile de informații externe, serviciile de informații militare, care oferă asistență mass-mediei guvernamentale maghiare, și echipa lui Serghei Kirienko, care face campanie în online în favoarea lui Fidesz”.

„Dacă Fidesz pierde alegerile, ar putea da vina pe Ucraina, deoarece guvernul construiește de luni întregi această imagine a inamicului”, a mai afirmat Andras Racz.

