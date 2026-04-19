Alegerile din sunt pe cale să se încheie cu o victorie coaliției condusă de fostul președinte . Sondajele efectuate la ieșirea de la urne indică un avans semnificativ pentru blocul acestuia.

Alegerile din Bulgaria cu final așteptat

„Bulgaria Progresistă”, coaliţie de trei partide condusă de fostul preşedinte, a fost creditată cu un avans semnificativ la anticipatele de duminică. Sondajul realizat de Alpha Research, cu sediul în Sofia, indică un scor de 37,5%, conform Reuters.

Rezultatul este cu mult peste cel estimat în cazul partidului GERB condus de fostul prim-ministru Boiko Borisov. Acesta se află pe locul al doilea, cotat cu 16,2%.

Acesta a fost cel de-al optulea scrutin din ultimii cinci ani. Bulgaria, o ţară cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, fost chemată să voteze aproape în fiecare an din cauza incapacității guvernelor de a-și duce mandatele la final. Cu toate acestea, deși instabilă politic, țara a reușit să se mențină stabil din perspectivă economică.

La 1 ianuarie, țara a intra în zona euro, lucru la care guvernul de la București, caracterizat prin stabilitate, până cum, nici măcar nu îndrăznește să viseze.

Cine este Rumen Radev

Rumen Radev, fostul președinte care se pregătește să devină premier, după ce va câștiga alegerile, este un fost pilot de vânătoare. De orientare eurosceptică, el se opune sprijinului militar acordat Ucrainei împotriva Moscovei.

A demisionat din funcția de președinte, în luna ianurie, pentru a candida la alegerile anticipate. Scrutinul cu numărul opt a fost convocat după protestele de masă care au forţat demisia guvernului anterior în decembrie.

Alegătorii sunt sătui de repetatele alegeri anticipate şi de un grup restrâns de politicieni veterani consideraţi pe scară largă corupţi, scrie .