UPDATE // Alegeri Republica Moldova, rezultate preliminare oficiale (80% din PV-uri procesate): Pro-europenii de la PAS, peste 47%. Blocul socialiștilor, circa 31%. Partidul Șor, 6,88%

UPDATE, 11 iulie, ora 11.40: PAS al Maiei Sandu este are un scor de 47,01% la alegerile anticipate din Republica Moldova de duminică, după procesarea a 1.742 din cele 2.150 de procese-verbale. În continuare, doar trei formațiuni se regăsesc peste pragul necesar în vederea accederii în parlamentul de la Chișinău.

PAS este urmat de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, care are 31,12%, iar podiumul este completat de Partidul Șor, cu 6,88%. Primul sub prag este Blocul „Renato Usatîi”, care se regăsește la 4,33%.

Platforma Demnitate și Adevăr are doar 2,44%. AUR este la 0,46%, în timp ce PUN are 0,43%.

Știrea inițială: Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova prezintă rezultatele preliminare ale alegerilor generale anticipate de duminică, 11 iulie, iar pro-europenii de la PAS sunt pe prima poziție după procesarea a 1.076 din cele 2.150 de procese-verbale (50%), având un scor de 45,27%.

Alte rezultate preliminare la alegerile anticipate din Republica Moldova:

Conform situației actuale, pe lângă PAS, doar două formațiuni ar mai intra în parlamentul de la Chișinău: Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BeCS), cu 31,91%, respectiv Partidul ȘOR, care are 8,14%.

Primul sub prag este Blocul Electoral „Renato Usatîi”, care se regăsește la 3,9% în acest moment. Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr are 2,44%. AUR, a patra formațiune ca pondere în Parlamentul României, are un scor de doar 0,43%. În spatele său este PUN, cu 0,4%.