Alegerile din Serbia au fost umbrite de violențe la scrutinul municipal de duminică. Observatorii Consiliului Europei au raportat grupuri amenințătoare și persoane mascate la secțiile de vot din zece localități

Grupuri de mascați la alegerile din Serbia

Delegația de observatori ai Consiliului Europei s-a declarat alarmată de incidentele violente și de prezența amenințătoare a unor grupuri mari de oameni, unii mascați, în fața secțiilor. De asemenea, experții internaționali și-au exprimat îngrijorarea față de numărul mare de pseudo-observatori, aproximativ 6.500 de persoane acreditate de autorități, care au subminat transparența procesului electoral.

Intimidări și atacuri la alegerile

Marea majoritate a incidentelor au vizat observatorii naționali reputați și mișcările de protest conduse de studenți, care au raportat amenințări directe. Într-un caz specific, provocatorii au folosit spray cu piper împotriva studenților care încercau să raporteze comportamente suspecte la urne. Între timp, Consiliul Europei a confirmat atacuri asupra monitorilor electorali independenți, scrie AFP citată de .

Reacția puterii și contextul de la Novi Sad

Partidul Progresist Sârb condus de Vucic a respins acuzațiile și i-a acuzat pe oponenți de hărțuire, poliția arestând deja patru persoane pentru o presupusă agresiune asupra unui membru SNS. Tensiunile au fost amplificate de mișcarea studențească apărută după tragedia de la gara din Novi Sad, unde 16 persoane au murit în noiembrie 2024. Acest scrutin este considerat un test major pentru sprijinul guvernului după un an de manifestații anticorupție.

s-a produs în data de 1 noiembrie 2024, atunci când copertina de beton de la intrarea în gara din Novi Sad s-a prăbușit brusc peste oamenii. În urma acestui incident, 16 persoane și-au pierdut viața. După incident, s-a produs un val uriaș de furie în toată Serbia din cauza suspiciunilor de corupție și a lucrărilor de renovare făcute de mântuială. Oamenii au ieșit imediat în stradă pentru a cere demisia oficialilor responsabili.