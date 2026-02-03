B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Rusia, găsită vinovată de CEDO pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Ce riscă acum Moscova

Rusia, găsită vinovată de CEDO pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Ce riscă acum Moscova

Flavia Codreanu
03 feb. 2026, 17:43
Rusia, găsită vinovată de CEDO pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Ce riscă acum Moscova
Aleksei Navalnîi. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Moscow City Court Press Service
Cuprins
  1. Ce tratamente a primit Aleksei Navalnîi
  2. Ce riscă Rusia pentru aceste tratamente

Aleksei Navalnîi a câștigat, prin familia sa, un proces important la CEDO împotriva Rusiei. Judecătorii europeni au condamnat marți Rusia pentru tratamentele inumane și detenția ilegală la care a fost supus liderul opoziției după revenirea sa în țară în 2021. Deși activistul a murit în condiții suspecte într-o colonie penitenciară în 2024, instanța a permis văduvei sale, Iulia Navalnaia, să continue demersurile juridice.

Ce tratamente a primit Aleksei Navalnîi

Judecătorii spun că Rusia l-a arestat pe baza unor acuzații false. În închisoare, Aleksei Navalnîi a fost chinuit constant: gardienii îl trezeau din oră în oră și îl filmau fără oprire. De asemenea, a fost ras pe cap cu forța și ținut în condiții foarte grele. Toate aceste lucruri au fost făcute pentru a-i distruge sănătatea și demnitatea.

Instanța a concluzionat că statul rus nu a respectat dreptul la viață al opozantului. Tratamentul la care a fost supus este considerat o formă de tortură prin care s-a încercat reducerea lui la tăcere. Decizia CEDO arată clar că autoritățile din Rusia au ignorat legea și bunul simț pentru a scăpa de cel mai mare critic al președintelui Putin.

Ce riscă Rusia pentru aceste tratamente

Potrivi stiripesurse, CEDO a decis că Rusia trebuie să plătească 26.000 de euro drept daune. Totuși, sunt șanse mici ca familia lui Aleksei Navalnîi să vadă acești bani. Moscova nu mai recunoaște deciziile luate de această instanță europeană și refuză să plătească orice fel de amendă primită după ce a început războiul din Ucraina.

Chiar dacă Rusia ignoră plata, sentința rămâne un document oficial care confirmă abuzurile regimului de la Kremlin. Pentru susținătorii lui Navalnîi, victoria de la CEDO este una simbolică, dar foarte importantă. Ea demonstrează întregii lumi prin ce chinuri a trecut acesta înainte să moară în colonia penitenciară din zona arctică. Mai mult, decizia CEDO pune o presiune diplomatică suplimentară asupra Moscovei la nivel global. Deși Rusia s-a retras din marile tratate europene, astfel de verdicte rămân înscrise în istorie și pot fi folosite în viitor pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

