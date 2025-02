Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei a 13 lideri europeni. Summit pentru marcarea a trei ani de la invazia rusă în Ucraina

O alertă aeriană a fost declanșată, luni, în Kiev, în timp ce 13 lideri europeni sunt prezenți pentru a marca în Ucraina.

Forțele aeriene ucrainene au postat pe Telegram un avertisment: „Pericol de rachete pe întreg teritoriul Ucrainei”, fiind vorba despre un avion rus care transport rachete, conform

Liderii europeni au fost nevoiți să stea într-un adăpost antiaerian timp de aproximativ 20 de minute, apoi s-a dat semnalul că nu există niciun pericol.

„A existat o alertă în această dimineaţă şi drept rezultat comisarii care se află în parlament în prezent au stat pentru circa 20 de minute într-un adăpost antiaerian. Totuşi, s-a dat semnalul că nu există niciun pericol după ce a devenit clar că avioane ruseşti au decolat probabil doar ca o manevră pentru a perturba evenimentul. Au decolat din Belarus şi s-au îndreptat spre Ucraina”, au declarat surse diplomatice.

Reuniunea șefilor de stat și guvern de la un hotel din Kiev nu a fost afectată.

președintele Consiliului European, Antonia Costa, dar și alți comisari UE, precum și 13 președinți din Europa și Canada sunt prezenți la Kiev cu ocazia împlinirii a trei ani de la declanșarea războiului rus în Ucraina. Alți 24 de lideri occidentali vor participa online la eveniment.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.

We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.

In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.

It’s Europe’s destiny.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)