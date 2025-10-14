B1 Inregistrari!
Externe » OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor

OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor

Traian Avarvarei
14 oct. 2025, 17:53
OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor
OMS a emis o alertă internaţională privind trei siropuri de tuse produse în India. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Care sunt siropurile vizate în alerta OMS
  2. Ce victime au făcut aceste siropuri de tuse contaminate

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a emis o alertă internaţională privind trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice.

Care sunt siropurile vizate în alerta OMS

Toate cele trei siropuri de tuse contaminate sunt produse în India. În această țară, ele au îmbolnăvit grav mai mulți copii și au provocat zeci de decese.

Alerta OMS vizează anumite loturi de siropuri Coldrif, Respifresh TR şi ReLife. Acestea sunt fabricate de companiile Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals şi Shape Pharma.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează că acestea pot provoca boli grave, chiar letale.

În consecință, OMS a cerut specialiștilor din domeniul medical din întreaga lume să raporteze autorităţilor naţionale orice depistare a medicamentelor care nu corespund standardelor, precum şi eventualele efecte adverse asociate sau lipsa efectului terapeutic scontat.

Ce victime au făcut aceste siropuri de tuse contaminate

De exemplu, în statul indian Tamil Nadu, siropul de tuse Coldrif era contaminat în proporţie de peste 45% cu dietilenglicol, un solvent industrial toxic. Prin urmare, autorităţile au revocat licenţa de producţie a companiei Sresan Pharmaceutical, responsabilă de Coldrif, şi au dispus închiderea fabricii.

În statul Madhya Pradesh au fost confirmate 24 de decese asociate administrării de Coldrif. Iar în Rajasthan au fost raportate alte trei cazuri, informează Agerpres.

Majoritatea copiilor aveau sub 5 ani.

De asemenea, mulți copii au dezvoltat complicaţii severe, inclusiv insuficienţă renală, după ce au primit acest sirop.

OMS subliniază necesitatea unei „monitorizări riguroase şi avertizează că riscul de intoxicaţie rămâne ridicat, recomandând populaţiei să evite aceste produse până la clarificarea situaţiei”.

Amintim că, în 2023, un alt sirop de tuse contaminat a fost descoperit în India. Licența de fabricație a fost suspendată după moartea a cel puțin 89 de copii în Gambia și Uzbekistan, în anul precedent. La vremea respectivă, OMS a descoperit cantități enorme de dietilen-glicol și etilen-glicol, două substanțe toxice pentru oameni. Substanțele au fost găsite în probe prelevate dintr-un lot de sirop de tuse fabricat de compania QP Pharmachem Ltd, cu sediul în statul Punjab din nordul ţării.

