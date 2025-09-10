Alertă în Polonia! Hoții i-au furat mașina premierului polonez Donald Tusk. Unde se afla autoturismul de lux

În noaptea de marți spre miercuri, mașina personală a premierului Poloniei, , a fost furată din zona Trójmiasto, în apropiere de reședința sa din Sopot. Incidentul a avut loc în același timp în care mai multe au fost doborâte pe teritoriul polonez, ceea ce sporește tensiunile de securitate.

Cuprins:

Ce spune Poliția despre incident

De ce cazul ridică semne de întrebare pentru serviciile speciale

De ce Lexus este ținta preferată a hoților din Polonia

Care e situația actuală în Polonia, ce s-a întâmplat în spațiul aerian al Poloniei

Cum a reacționat NATO

Ce a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk

Ce măsuri de securitate a luat România

Ce spune Poliția despre mașina premierului polonez Donald Tusk

Potrivit , autoturismul de lux, un Lexus, aparținea familiei premierului și nu era un vehicul oficial. Poliția județeană din Gdańsk a confirmat deschiderea unei anchete:

„Am primit o sesizare și ofițerii din cadrul comenzii poliției județene din Gdańsk lucrează la caz”, se arată într-un comunicat oficial.

De ce cazul ridică semne de întrebare pentru serviciile speciale

Situația este considerată delicată deoarece reședința familiei lui Donald Tusk din Sopot se află sub protecția Serviciului de Protecție a Statului (SOP), la fel ca vila sa din Varșovia. Prin urmare, furtul ridică probleme privind securitatea premierului și este urmărit îndeaproape și de serviciile speciale.

De ce Lexus este ținta preferată a hoților din Polonia

Presa poloneză subliniază că Lexus rămâne „marca preferată” a hoților de mașini din țară. Modelele japoneze, precum Lexus sau Toyota, sunt furate frecvent deoarece producătorii marchează foarte puține componente. Astfel, mașinile pot fi rapid demontate, iar piesele vândute pe piața neagră fără a putea fi ușor identificate.

Care e situația actuală în Polonia, ce s-a întâmplat în spațiul aerian al Poloniei

Polonia, membră NATO, a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Populația din mai multe regiuni a fost sfătuită să rămână în locuințe pentru siguranță. Conform unei surse NATO citate de Reuters, incidentul nu este tratat ca un atac, dar datele inițiale sugerează o incursiune deliberată.

Potrivit sursei, între șase și zece drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Radarele Patriot au detectat obiectele, dar nu au fost lansate rachete interceptoare. În schimb, au fost ridicate avioane poloneze F-16, olandeze F-35, avioane AWACS italiene pentru supraveghere și aeronave de realimentare.

Cum a reacționat NATO

Acesta a fost primul incident în care avioanele NATO s-au confruntat cu o potențială amenințare pe teritoriul Poloniei. Oficialii alianței au anunțat că Consiliul Nord-Atlantic se va reuni miercuri pentru a analiza situația și a evalua posibilele măsuri.

Ce a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk

„Spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr mare de drone rusești. Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte. E o provocare la scară largă, dar suntem pregătiți să respingem astfel de provocări. Situația e gravă și nimeni nu se îndoiește că trebuie să ne pregătim pentru diverse scenarii.”, a declarat premierul Donald Tusk pentru Reuters.

„Nu am niciun motiv să susțin că suntem în pragul războiului, dar s-a depășit o linie și este incomparabil mai periculos decât înainte”, a mai spus el, potrivit EFE.

„Această situație ne aduce cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”, a subliniat Donald Tusk.

„Polonia are un dușman politic dincolo de granița sa de est”, a subliniat el.

Și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a descris aceste incidente drept un „moment fără precedent” în istoria NATO și în istoria recentă a .

Tusk a mai menționat că speră că „vom lua cu toții în serios aceste apeluri comune ale președintelui și ale mele”.

„Insist asupra acestui lucru, iar președintele subliniază unitatea noastră în această chestiune, deoarece sperăm că această dualitate a vocilor – la urma urmei, nu acționăm întotdeauna în armonie – va servi totodată drept lecție pentru comentatorii și politicienii mai sensibili, care, într-o astfel de situație, caută în mod inutil o platformă pentru conflict sau dispută internă. Aceștia sunt excluși în prezent și sunt convins că și dumneavoastră înțelegeți acest lucru”, a afirmat el, adresându-se deputaților.

Ce măsuri de securitate a luat România

România a reacționat prompt, ridicând două avioane de luptă după ce radarele Ministerului Apărării au detectat drone rusești aproape de spațiul nostru aerian. Totodată, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert, ca măsură preventivă.