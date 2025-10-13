B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)

Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)

Ana Maria
13 oct. 2025, 14:50
Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Kay Nietfeld
Cuprins
  1. Incidente în timpul discursului lui Trump. Cum a reacționat Donald Trump
  2. Ce a spus premierul Benjamin Netanyahu

Incidente în timpul discursului lui Trump. Un moment tensionat a avut loc, luni, în Parlamentul israelian în timpul discursului susținut de președintele american Donald Trump. În timp ce liderul de la Washington își ținea alocuțiunea în fața membrilor Knesset-ului, un bărbat din public a întrerupt brusc evenimentul, strigând și atrăgând atenția tuturor celor prezenți.

Incidente în timpul discursului lui Trump. Cum a reacționat Donald Trump

Forțele de ordine au intervenit imediat, evacuând protestatarul din sală. Reacția lui Trump a fost una scurtă, dar fermă. „Mulțumesc”, a spus acesta, adresându-se agenților care au restabilit ordinea.

În ciuda momentului neplăcut, președintele SUA și-a continuat discursul, vizibil contrariat, dar menținându-și tonul diplomatic.

Acesta nu este singurul incident petrecut.

Doi parlamentari au fost dați afară din Knesset pentru că au ținut pancarte în timpul discursului lui Trump, potrivit site-ului The Times of Israel.

Președintele partidului Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, a fost înlăturat din plenul Knessetului după ce a ținut în mână o pancartă prin care îi cerea președintelui american Donald Trump să „recunoască Palestina” în timpul unui discurs al liderului american. Parlamentarul arabo-israelian este un susținător vocal al statului palestinian, pe care guvernul Israelului îl respinge.

Deputatul de partid, Ofer Cassif, a încercat și el să ridice o pancartă, dar a fost și el îndepărtat cu forța.

După ce au fost înlăturați, Trump a spus: „A fost foarte eficient” și își continuă discursul.

Ce a spus premierul Benjamin Netanyahu

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că, astăzi, în calendarul evreiesc, „marchează sfârșitul a doi ani de război”.

Netanyahu i-a spus lui Trumpncă Israelul își amintește de atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul, în care mii de teroriști au invadat Israelul și au ucis 1.200 de oameni, au comis numeroase atrocități și au luat ostatici 251 de persoane, inclusiv mulți copii.

„Acești monștri iau bebeluși drept ostatici”, a spus Netanyahu.

Ca răspuns, Netanyahu continuă: „Israelul a făcut ce trebuia să facă. Cu un curaj neînfrânt, am pornit să ne apărăm poporul, să ne învingem dușmanii și să ne eliberăm ostaticii.”

Israelul a obținut „victorii uimitoare asupra Hamas și a întregii axe teroriste iraniene”, spune el.

Programul nuclear și de rachete balistice al Iranului a fost „redus”, i-a spus el lui Trump.

Tags:
Citește și...
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Externe
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”
Externe
Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
Externe
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni. Donald Trump, discurs în Parlamentul Israelului. A anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată” (VIDEO)
Externe
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni. Donald Trump, discurs în Parlamentul Israelului. A anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată” (VIDEO)
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Externe
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Externe
Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Externe
Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Externe
Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Externe
Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Externe
Convorbire telefonică Volodimir Zelenski – Donald Trump. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, pe agendă
Ultima oră
15:03 - Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
14:55 - Sorin Bontea: „Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”. Cum era tratat la începutul carierei
14:31 - Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:18 - Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:50 - Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:17 - Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”