Incidente în timpul discursului lui Trump. Un moment tensionat a avut loc, luni, în Parlamentul israelian în timpul discursului susținut de președintele american Donald Trump. În timp ce liderul de la Washington își ținea alocuțiunea în fața membrilor Knesset-ului, un bărbat din public a întrerupt brusc evenimentul, strigând și atrăgând atenția tuturor celor prezenți.

Incidente în timpul discursului lui Trump. Cum a reacționat Donald Trump

Forțele de ordine au intervenit imediat, evacuând protestatarul din sală. Reacția lui Trump a fost una scurtă, dar fermă. „Mulțumesc”, a spus acesta, adresându-se agenților care au restabilit ordinea.

NEW: Trump was protested during his speech in the Knesset. — Levent Kemal (@leventkemaI)

În ciuda momentului neplăcut, președintele SUA și-a continuat discursul, vizibil contrariat, dar menținându-și tonul diplomatic.

Acesta nu este singurul incident petrecut.

Doi parlamentari au fost dați afară din Knesset pentru că au ținut pancarte în timpul discursului lui Trump, potrivit site-ului .

Președintele partidului Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, a fost înlăturat din plenul Knessetului după ce a ținut în mână o pancartă prin care îi cerea președintelui american Donald Trump să „recunoască Palestina” în timpul unui discurs al liderului american. Parlamentarul arabo-israelian este un susținător vocal al statului palestinian, pe care guvernul Israelului îl respinge.

Deputatul de partid, Ofer Cassif, a încercat și el să ridice o pancartă, dar a fost și el îndepărtat cu forța.

După ce au fost înlăturați, Trump a spus: „A fost foarte eficient” și își continuă discursul.

Ce a spus premierul Benjamin Netanyahu

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că, astăzi, în calendarul evreiesc, „marchează sfârșitul a doi ani de război”.

Netanyahu i-a spus lui Trumpncă Israelul își amintește de atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul, în care mii de teroriști au invadat Israelul și au ucis 1.200 de oameni, au comis numeroase atrocități și au luat ostatici 251 de persoane, inclusiv mulți copii.

„Acești monștri iau bebeluși drept ostatici”, a spus Netanyahu.

Ca răspuns, Netanyahu continuă: „Israelul a făcut ce trebuia să facă. Cu un curaj neînfrânt, am pornit să ne apărăm poporul, să ne învingem dușmanii și să ne eliberăm .”

Israelul a obținut „victorii uimitoare asupra Hamas și a întregii axe teroriste iraniene”, spune el.

Programul nuclear și de rachete balistice al Iranului a fost „redus”, i-a spus el lui Trump.