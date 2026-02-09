Juan Pablo Guanipa, unul dintre din Venezuela a fost răpit la scurtă vreme după ce a fost eliberat dintr-o închisoare politică. Informația a fost difuzată de laureata Premiului Nobel petru pace, .

Juan Pablo Guanipa răpit de pe stradă

Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunţat că politicianul democrat a fost răpit din locuința sa, în cartierul Los Chorros din Caracas. Juan Pablo Guanipa a fost ridicat de mai mulți necunoscuți, la câteva ore după ce se anunţase că a fost eliberat din , relatează Reuters. Laureata Premiului Nobel a făcut apel la comunitatea internațioală să intervină pentru eliberarea politicianului democrat.

„URGENT Alertă internaţională. Cu câteva minute în urmă, Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas. Bărbaţi înarmaţi până în dinţi, îmbrăcaţi în haine civile, au sosit în patru vehicule şi l-au luat cu forţa. Cerem eliberarea lui imediată”, a scris Machado într-o postare pe X.

Guanipa a fost arestat în luna mai, după ce s-a ascuns timp de câteva luni. El a fost acuzat de regimul condus de Nicolas Madurro că a condus un complot terorist.

Fiul politicianului, Ramon Guanipa, a declarat într-un videoclip postat pe reţelele de socializare că incidentul a avut loc chiar înainte de miezul nopţii. El a povestit că tatăl său a fost răpit de 10 bărbaţi înarmaţi până în dinţi, cu identitate necunoscută.

Presiunile împotriva opoziției venezuelene continuă

Cu câteva ore înainte de răpire, politicianul democrat, Juan Pablo Guanipa, postase mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare. El s-a adresat jurnaliștilor și susținătorilor săi, solicitând eliberarea altor prizonieri politici. Guanipa a calificat actuala administrație, care conduce Venezuela cu acordul lui Donald Trump, drept ilegitimă.

Statele Unite l-au capturat şi l-au destituit pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro luna trecută. În loc, a lăsat-o pe colaboratoarea acestuia, Delcy Rodriguez, ca preşedinte interimar.

Opoziţia şi grupurile pentru drepturile omului din Venezuela afirmă de ani de zile că guvernul ţării foloseşte arestările pentru a înăbuşi disidenţa.

Guvernul venezuelean nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la dispariţia lui Guanipa după eliberarea sa.