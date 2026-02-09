B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare

Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare

Adrian Teampău
09 feb. 2026, 09:04
Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
Juan Pablo Guanipa sursa foto: X
Cuprins
  1. Juan Pablo Guanipa răpit de pe stradă
  2. Presiunile împotriva opoziției venezuelene continuă

Juan Pablo Guanipa, unul dintre politicienii opoziției democrate din Venezuela a fost răpit la scurtă vreme după ce a fost eliberat dintr-o închisoare politică. Informația a fost difuzată de laureata Premiului Nobel petru pace, Maria Corina Machado.

Juan Pablo Guanipa răpit de pe stradă

Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunţat că politicianul democrat a fost răpit din locuința sa, în cartierul Los Chorros din Caracas. Juan Pablo Guanipa a fost ridicat de mai mulți necunoscuți, la câteva ore după ce se anunţase că a fost eliberat din închisoare, relatează Reuters. Laureata Premiului Nobel a făcut apel la comunitatea internațioală să intervină pentru eliberarea politicianului democrat.

„URGENT Alertă internaţională. Cu câteva minute în urmă, Juan Pablo Guanipa a fost răpit în cartierul Los Chorros din Caracas. Bărbaţi înarmaţi până în dinţi, îmbrăcaţi în haine civile, au sosit în patru vehicule şi l-au luat cu forţa. Cerem eliberarea lui imediată”, a scris Machado într-o postare pe X.

Guanipa a fost arestat în luna mai, după ce s-a ascuns timp de câteva luni. El a fost acuzat de regimul condus de Nicolas Madurro că a condus un complot terorist.

Fiul politicianului, Ramon Guanipa, a declarat într-un videoclip postat pe reţelele de socializare că incidentul a avut loc chiar înainte de miezul nopţii. El a povestit că tatăl său a fost răpit de 10 bărbaţi înarmaţi până în dinţi, cu identitate necunoscută.

Presiunile împotriva opoziției venezuelene continuă

Cu câteva ore înainte de răpire, politicianul democrat, Juan Pablo Guanipa, postase mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare. El s-a adresat jurnaliștilor și susținătorilor săi, solicitând eliberarea altor prizonieri politici. Guanipa a calificat actuala administrație, care conduce Venezuela cu acordul lui Donald Trump, drept ilegitimă.

Statele Unite l-au capturat şi l-au destituit pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro luna trecută. În loc, administrația Trump a lăsat-o pe colaboratoarea acestuia, Delcy Rodriguez, ca preşedinte interimar.

Opoziţia şi grupurile pentru drepturile omului din Venezuela afirmă de ani de zile că guvernul ţării foloseşte arestările pentru a înăbuşi disidenţa.

Guvernul venezuelean nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la dispariţia lui Guanipa după eliberarea sa.

Tags:
Citește și...
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Externe
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
Externe
Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Externe
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Externe
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Victime la Odesa, alerte de rachete în Kiev
Externe
Atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Victime la Odesa, alerte de rachete în Kiev
Condamnarea primită de o româncă în Italia, după ce a desfigurat un bărbat
Externe
Condamnarea primită de o româncă în Italia, după ce a desfigurat un bărbat
Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
Externe
Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește
Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice
Externe
Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano: Reacția premierului după violențele de la Jocurile Olimpice
Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
Externe
Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
Externe
Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
Ultima oră
10:12 - Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
10:10 - Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
10:09 - Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
10:06 - Zi importantă pentru Călin Georgescu la instanță. Tribunalul hotărăște dacă dosarul de propagandă legionară ajunge la judecată
09:41 - Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
09:28 - Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
09:16 - Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu
09:03 - Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
08:49 - El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
08:41 - Program încărcat în Parlament. Deputații și senatorii nevoiți să muncească din prima zi a săptămânii