Vești proaste pentru Alex Jones, conspiraționistul american care s-a implicat și în alegerile prezidențiale din România. Acesta a făcut campanie electorală pentru Călin Georgescu, în campania electorală.

Ce decizie a luat Curtea Supremă a SUA împotriva lui Alex Jones

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins definitiv apelul lui Alex Jones. Astfel, acesta este obligat să plătească daune morale în valoare de 1,4 miliarde de dolari familiilor victimelor masacrului de la școala Sandy Hook. Aceasta a fost ultima cale de atac pentru influencerul care dorea anularea pedepsei financiare, potrivit AFP și Reuters.

Judecătorii au menținut, astfel, decizia Curții de Apel din Connecticut, luată în 2022 în favoarea a 14 membri ai familiilor copiilor și angajaților școlii, dar și a unui agent FBI care a intervenit în timpul atacului.

Jones a susținut că procesul i-ar fi încălcat drepturile constituționale la un proces echitabil și la libertatea de exprimare, potrivit .

Cum s-a implicat Jones în alegerile din România

Pe lângă activitățile sale în SUA, Alex Jones s-a implicat și în alegerile prezidențiale din România. L-a sprijinit pe Călin Georgescu. Printre mesajele vehiculate de Georgescu în interviurile acordate lui Jones, se numără și afirmația că din România va porni .

Jones, proprietar al site-ului de extremă dreapta Infowars și animator radio, a prezentat masacrul de la Sandy Hook, în care au murit 20 de copii și 6 adulți, ca fiind o înscenare. Afirmațiile sale au devenit virale și au dus la hărțuirea familiilor victimelor.

Familiile au afirmat că au primit amenințări cu moartea sau violul din partea susținătorilor lui Jones,. Din acest motiv, l-au dat în judecată și au câștigat procesul.

Cum va plăti Alex Jones daunele morale

Alex Jones a declarat falimentul în 2022 și a depus bilanțul companiei Free Speech Systems, cu sediul în Texas. În iunie 2024, un judecător din Texas a aprobat lichidarea activelor sale. Acestea erau estimate la aproximativ 9 milioane de dolari, pentru a permite despăgubirea familiilor.

Jones a declarat în emisiuni pe Infowars că Curtea Supremă a menținut o hotărâre eronată. El a mai spus că astfel li s-a permis judecătorilor să stabilească răspunderea fără implicarea juriului: „Judecătorii sunt acum regi. Ei pot pur și simplu să te declare vinovat, să organizeze un proces spectacol și să spună juriului că ai toți acești bani, fără să prezinte nici măcar vreo dovadă”.