Un alpinist din Austria este judecat pentru omor din neglijență gravă după ce și-a abandonat iubita în timpul unei furtuni pe muntele Grossglockner. Tragedia a avut loc în ianuarie 2025, când femeia de 33 de ani a murit de hipotermie la peste 3.700 de metri altitudine.

susțin că bărbatul a lăsat-o singură în zăpadă, fără nicio protecție, în timp ce el a coborât să caute ajutor. Acest proces este urmărit cu atenție, deoarece verdictul ar putea schimba regulile în alpinism, scrie .

Pentru ce este acuzat acest alpinist din Austria

Anchetatorii din Innsbruck au prezentat o listă cu nouă greșeli fatale făcute în timpul expediției. Ei susțin că bărbatul era liderul grupului datorită experienței sale și că ar fi trebuit să anuleze urcarea din cauza vremii. Alpinistul este acuzat că a ignorat vântul de peste 70 km/h și temperaturile care, resimțite, scădeau sub -20 de grade Celsius. Mai mult, el i-ar fi permis iubitei sale să poarte cizme de snowboard, echipament total nepotrivit pentru un teren montan atât de dificil.

Deși condițiile deveniseră critice, cuplul a avansat în urcare. Procurorii consideră că decizia de a nu renunța la vârf a fost prima greșeală dintr-un șir de hotărâri care au dus la decesul tinerei.

Șirul de greșeli pe carele-a făcut bărbatul

Camerele web de pe munte au surprins silueta bărbatului în timp ce cobora versantul la ora 02:00 dimineața. În tot acest timp, iubita sa epuizată a rămas pe munte fără nicio protecție împotriva gerului. Anchetatorii susțin că el nu a folosit nici măcar păturile de salvare din aluminiu pentru a o acoperi înainte de a pleca.

Nici comunicarea cu echipele de salvare nu a funcționat corect. După ce a cerut ajutor, bărbatul și-ar fi pus telefonul pe silențios, ignorând apelurile poliției montane. Din cauza vântului puternic, elicopterul nu a putut interveni în timpul nopții, iar tânăra a murit singură în zăpadă. Când salvatorii au reușit să ajungă la ea, era deja prea târziu.

Ce pedeapsă riscă alpinistul

Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la trei ani de închisoare. Avocatul său susține însă că a fost vorba despre un „accident tragic” și că ambii parteneri și-au asumat riscul de bunăvoie. Apărarea afirmă că cei doi aveau experiență și condiție fizică bună. Dacă instanța decide că bărbatul este vinovat, acest lucru ar putea însemna că orice lider neoficial de grup poate fi tras la răspundere penală în caz de accident.

Verdictul ar putea aduce o schimbare majoră în modul în care sunt privite expedițiile montane între prieteni sau cupluri.