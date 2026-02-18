B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte

Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte

Flavia Codreanu
18 feb. 2026, 21:12
Un alpinist din Austria este judecat după ce și-a lăsat iubita să moară singură pe munte
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Pentru ce este acuzat acest alpinist din Austria
  2. Șirul de greșeli pe carele-a făcut bărbatul 
  3. Ce pedeapsă riscă alpinistul

Un alpinist din Austria este judecat pentru omor din neglijență gravă după ce și-a abandonat iubita în timpul unei furtuni pe muntele Grossglockner. Tragedia a avut loc în ianuarie 2025, când femeia de 33 de ani a murit de hipotermie la peste 3.700 de metri altitudine.

Procurorii susțin că bărbatul a lăsat-o singură în zăpadă, fără nicio protecție, în timp ce el a coborât să caute ajutor. Acest proces este urmărit cu atenție, deoarece verdictul ar putea schimba regulile în alpinism, scrie digi24.

Pentru ce este acuzat acest alpinist din Austria

Anchetatorii din Innsbruck au prezentat o listă cu nouă greșeli fatale făcute în timpul expediției. Ei susțin că bărbatul era liderul grupului datorită experienței sale și că ar fi trebuit să anuleze urcarea din cauza vremii. Alpinistul este acuzat că a ignorat vântul de peste 70 km/h și temperaturile care, resimțite, scădeau sub -20 de grade Celsius. Mai mult, el i-ar fi permis iubitei sale să poarte cizme de snowboard, echipament total nepotrivit pentru un teren montan atât de dificil.

Deși condițiile deveniseră critice, cuplul a avansat în urcare. Procurorii consideră că decizia de a nu renunța la vârf a fost prima greșeală  dintr-un șir de hotărâri care au dus la decesul tinerei.

Șirul de greșeli pe carele-a făcut bărbatul 

Camerele web de pe munte au surprins silueta bărbatului în timp ce cobora versantul la ora 02:00 dimineața. În tot acest timp, iubita sa epuizată a rămas pe munte fără nicio protecție împotriva gerului. Anchetatorii susțin că el nu a folosit nici măcar păturile de salvare din aluminiu pentru a o acoperi înainte de a pleca.

Nici comunicarea cu echipele de salvare nu a funcționat corect. După ce a cerut ajutor, bărbatul și-ar fi pus telefonul pe silențios, ignorând apelurile poliției montane. Din cauza vântului puternic, elicopterul nu a putut interveni în timpul nopții, iar tânăra a murit singură în zăpadă. Când salvatorii au reușit să ajungă la ea, era deja prea târziu.

Ce pedeapsă riscă alpinistul

Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la trei ani de închisoare. Avocatul său susține însă că a fost vorba despre un „accident tragic” și că ambii parteneri și-au asumat riscul de bunăvoie. Apărarea afirmă că cei doi aveau experiență și condiție fizică bună. Dacă instanța decide că bărbatul este vinovat, acest lucru ar putea însemna că orice lider neoficial de grup poate fi tras la răspundere penală în caz de accident.

Verdictul ar putea aduce o schimbare majoră în modul în care sunt privite expedițiile montane între prieteni sau cupluri.

Tags:
Citește și...
Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
Externe
Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
Externe
Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat
Externe
Negocierile ruso-ucrainene, mediate de oamenii lui Trump bat pasul pe loc. Opt ore de discuții fără nici un rezultat
China, suspectată de un test nuclear secret în 2020: Noile informații prezentate de americani
Externe
China, suspectată de un test nuclear secret în 2020: Noile informații prezentate de americani
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică
Externe
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică
Mark Zuckerberg ajunge în fața tribunalului din SUA: Ce acuzații grave i se aduc despre siguranța minorilor pe Instagram
Externe
Mark Zuckerberg ajunge în fața tribunalului din SUA: Ce acuzații grave i se aduc despre siguranța minorilor pe Instagram
Starmer și Trump: Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare
Externe
Starmer și Trump: Iranul nu trebuie să dezvolte niciodată arme nucleare
Merz critică ovațiile pentru Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München
Externe
Merz critică ovațiile pentru Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Externe
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate
Externe
Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate
Ultima oră
21:22 - Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane
21:19 - Adolescentă electrocutată în Sectorul 6 după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Cum s-a produs accidentul
21:03 - Ce este metoda „Porumbelul”, tehnica folosită de hoții români pentru a intra în casele oamenilor
20:56 - Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
20:41 - Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
20:39 - Elon Musk anunță o misiune istorică pentru viitorul AI: Fabrici pe Lună și tunuri electromagnetice
20:31 - Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”
20:07 - Polonia se protejează împotriva spionajului. Vehiculele produse în China au interzis în vecinătatea instalațiilor militare
19:59 - Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
19:56 - Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”