Hamas a anunțat că va elibera alți trei ostatici israelieni deținuți în , în baza acordului cu Israel. Anunțul a fost făcut de un oficial al grupării islamiste care a prezentat și numele agreate.

Sâmbătă, conform înțelegerii cu , vor fi puși în libertate trei ostatici reținuți în Fâșia Gaza. Este vorba despre Iair Horn, un israeliano-argentinian, Sagui Dekel-Chen, un israeliano-american, şi Alexander Sasha Trupanov, un israeliano-rus, după cum anunță Reuters.

Anunțul vine după câteva zile în care acordul de încetare a focului a fost pus sub semnul întrebării. Hamas a acceptat să reia eliberarea ostaticilor după eforturi intense ale mediatorilor Egiptului şi Qatarului care au făcut eforturi să mențină în vigoare acordul de . Acordul prevede o încetare a foculul pentru 42 de zile, timp în care forţele israeliene urmează să se retragă din anumite poziţii din Fâşia Gaza.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a confirmat, printr-un comunicat de presă, că partea israeliană a acceptat lista.

Gruparea palestiniană a convenit luna trecută să predea 33 de ostatici israelieni, inclusiv femei, copii şi bărbaţi în vârstă. În schimb, Hamas a cerut eliberarea câtorva sute de prizonieri şi deţinuţi palestinieni aflaţi în închisori din Israel.

