Ambasada Ucrainei combate o serie de știri false și mituri răspândite în spațiul public, despre situația în limba română din țara vecină.

Ambasada Ucrainei despre fake-news

Nici o ă cu predare integrală sau parţială în limba română nu va fi închisă în anul 2027. Este anunțul pe care l-a transmis ambasada Ucrainei la București. Mesajul vine în contextul reapariției unor mai multor informații neadevărate despre reforma sistemului de învăţământ liceal din Ucraina.

„Ambasada Ucrainei în România observă în spaţiul informaţional al României reapariţia cazurilor de răspândire a unor informaţii care nu corespund realităţii cu privire la reforma sistemului de învăţământ liceal din Ucraina. Subliniem că nicio şcoală din Ucraina cu predare integrală sau parţială în limba română nu va fi închisă în anul 2027”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook

Ambasada informă zvonurile conform cărora în 2027, numărul din regiunea va fi redus de la 20 la 4. Potrivit sursei citate, reforma educației are în vedere creșterea calității procesului de învățământ și asigurarea accesului elevilor la specialități relevante, în armonie cu standardele europene. Astfel, va fi introdus sistemul de învăţământ de 12 ani. Va fi garantat dreptul la educaţie în limba maternă „în mod continuu şi pe viitor”.

„Reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea niciunei unităţi de învăţământ. Unităţile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcţioneze ca gimnazii (clasele 1-9). În prezent, în regiune funcţionează 63 de unităţi de învăţământ cu predare integrală sau parţială în limba română, precum şi 11 filiale cu predare în limba română, care au statut deplin de instituţii educaţionale şi deservesc localităţi rurale îndepărtate. Niciun document oficial emis de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei sau de autorităţile locale nu prevede reducerea reţelei şcolare în anul 2027”, a transmis Ambasada.

Alte știri false demontate de ambasadă

Ambasada Ucrainei demontează, de asemenea, „mitul” conform căruia copiilor din minoritatea română li se va retrage dreptul de a învăţa în limba maternă. Oficialii ucraineni susțin că, prin Constituție, Ucraina garantează dreptul minorităților naționale de a beneficia de educație în limba maternă. Elevii din comunitatea română vor putea în continuare să studieze discipline în limba română în instituţiile lor de învăţământ.

„Ucraina îşi respectă pe deplin toate obligaţiile internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor, inclusiv prevederile Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Statul promovează o politică transparentă şi prietenoasă, orientată spre integrarea în Uniunea Europeană cu respectarea deplină a standardelor europene. Reforma sistemului de educaţie din Ucraina, similară celor implementate în statele europene, nu restrânge drepturile, ci extinde oportunităţile – îmbunătăţeşte posibilităţile tinerilor de a obţine succes după finalizarea învăţământului secundar”, se arată în comunicat.

O altă informație falsă care circulă, combătută de ambasadă este cea potrivit căreia reforma implică transferul forţat al copiilor români în instituţiile de învăţământ cu predare în limba ucraineană. Aceste afirmații sunt respinse de oficialii ucraineni care susțin că nu vor exista astfel de măsuri. Decizia cu privire la alegerea instituției de învățământ va fi luată de părinți.

„În regiunea Cernăuţi, în prezent, clasele superioare există în 218 instituţii, iar începând cu 1 septembrie 2027 – vor exista în 59. Gimnaziile cu predare în limba română (clasele 1-9) vor continua să funcţioneze, iar elevii vor avea în continuare posibilitatea de a alege studii în limba română în comunitatea lor. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei, împreună cu Administraţia Militară Regională Cernăuţi, a desfăşurat consultări cu 19 comunităţi teritoriale, în urma cărora a fost aprobată reţeaua de licee academice cu predare în limba română. Scopul reformei – îmbunătăţirea calităţii studiilor şi crearea unui mediu educaţional modern, structurat conform standardelor UE”, se mai arată în comunicat.

Ambasada Ucrainei respinge știrile despre desființarea școlilor românești

Partea ucraineană combate şi mitul conform căruia școlile româneşti din mediul rural vor fi închise, iar copiilor le va fi interzis accesul la studii. Ambasada Ucrainei arată că nici o școală nu va fi închisă, iar în cazul în care nu va putea susține cursuri liceale va funcționa ca gimnaziu cu clasele 1-9. Instituţiile de învăţământ din mediul rural reprezintă o parte a rețelei educaționale, iar Ucraina finanţează şi va continua să finanţeze 11 filiale cu predare în limba română.

„Pentru comunitatea română sunt prevăzute norme flexibile privind organizarea reţelei de licee şi asigurarea cu transport şcolar – ţinând cont de elementele specifice demografice şi geografice ale regiunii. Reţeaua indicativă a regiunii Cernăuţi, aprobată în prezent, cuprinde 13 licee, formate în urma unor consultări ample cu comunitatea locală. Reforma creează o reţea modernă şi accesibilă de instituţii de învăţământ pentru elevii din toate grupele de vârstă”, arată ambasada.

Ultima parte a mesajului este destinată combaterii teoriei conform căreia prin reforma sistemului de învăţământ se încearcă asimilarea minorității românești. Potrivit sursei citate, orice formă de asimilare a minorităţilor naţionale este interzisă prin legislaţia Ucrainei.

„Reforma sistemului de învăţământ este un element al armonizării cu standardele europene în contextul aderării la Uniunea Europeană şi nu reprezintă o politică etnică. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei colaborează în mod constant cu comunitatea românească, cu autorităţile de resort ale României, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi partenere. Administraţia Militară Regională Cernăuţi menţine un dialog permanent cu populaţia vorbitoare de limbă română din cele 19 comunităţi teritoriale ale regiunii. Scopul reformei este de a oferi tuturor copiilor şanse egale pentru studii aprofundate în ciclul liceal, astfel încât să se poată realiza cu succes în viaţă”, se arată în comunicat.