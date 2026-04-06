Ambasadele Iranului din întreaga lume îl ironizează pe Donald Trump. ”Stăpâneşte-te, bătrâne!”

„Ia-o mai uşor, tigrule!”, ”Stăpâneşte-te, bătrâne!” sunt câteva dintre comentariile ironice postate pe X de ambasadele Iranului din mai multe ţări, după ce Donald Trump a ameninţat în termeni duri Iranul cerând să deschidă Strâmtorea Ormuz.

Ironiile ambasadelor Iranului la adresa lui Donald Trump

Ambasadele Iranului din trei state europene au venit cu ironii la adresa lui Donald Trump.

Una dintre ele este cea din Austria:

„ a coborât la un nivel fără precedent de implorare, amestecat cu grosolănie amară, lipsită de conţinut, şi ameninţări. Disperarea este aproape palpabilă, curgând din fiecare silabă – mai ales din injuriile aruncate la întâmplare.

Un avertisment suplimentar: protejaţi toţi minorii sub 18 ani de expunerea la retorica lui Trump.”, scrie ambasada Iranului de la Viena

Iar ambasada Iranului în Regatul Unit a citat un proverb:

„Este mai bine să ţii gura închisă şi să-i laşi pe oameni să creadă că eşti prost decât să o deschizi şi să înlături orice îndoială.” , transmit diplomații iranieni de la Londra, adăugând că „ameninţarea lui Trump este un semn de slăbiciune şi boală”.

Diplomații Iranului din Bulgaria au fost extrem de acizi la adresa lui Donald Trump.

„Ia-o mai ușor, tigrule. Păstrează-ți calmul”, a scris ambasada Iranului de la Sofia.

Ambasada Iranului în Africa de Sud a scris:

„Ar fi bine să vă gândiți serios la Amendamentul 25, Secțiunea 4”, făcând referire la prevederea din Constituția SUA care permite vicepreședintelui și majorității cabinetului să declare președintele inapt pentru funcție.

Ambasada Iranului în Zimbabwe a publicat o listă de exemple de „conduită prezidențială”, care includeau „un limbaj respectuos și moderat în declarațiile publice”.

„Înjurăturile și insultele sunt comportamentul unor răsfățați care nu știu să piardă. Stăpânește-te, bătrâne!”, a scris ambasada Iranului în India.

De unde a pornit valul de ironii

„Marţi va fi Ziua centralelor electrice şi Ziua podurilor, toate într-una, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideţi dracului Strâmtoarea, nenorociţilor, sau veţi trăi în iad”, a scris pe Truth Social duminică dimineaţă.

Ulterior, el a părut să stabilească un nou termen-limită, scriind „Marţi, ora 20:00, ora Coastei de Est!”