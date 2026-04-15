B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ambasadorul Israelului în SUA atacă Franța: „Nu au nicio influență pozitivă” în negocierile cu Libanul

Selen Osmanoglu
15 apr. 2026, 08:08
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Critici directe la adresa Franței
  2. „Să-i ținem pe francezi cât mai departe”
  3. Franța cere continuarea negocierilor de pace
  4. Divergențe majore între Paris și Tel Aviv

Tensiuni diplomatice în contextul negocierilor de pace dintre Israel și Liban. Ambasadorul israelian în Statele Unite, Yechiel Leiter, a criticat dur implicarea Franței, afirmând că Parisul nu ar trebui să joace niciun rol în aceste discuții.

Critici directe la adresa Franței

Declarațiile au fost făcute marți, la finalul unor discuții directe între Israel și Liban, desfășurate la Washington. Yechiel Leiter a transmis un mesaj ferm privind poziția Israelului față de implicarea franceză, scrie Agerpres.

„Cu siguranță nu dorim să-i vedem pe francezi amestecându-se în aceste negocieri”, a spus el.

Diplomatul israelian a continuat într-un ton neobișnuit de dur pentru astfel de contexte, subliniind că Israelul nu vede un rol util pentru Franța în procesul de pace.

„Să-i ținem pe francezi cât mai departe”

„Ne-am dori să-i ținem pe francezi cât mai departe posibil practic de orice, dar mai ales când este vorba de negocieri de pace”, a continuat reprezentantul israelian, în termeni foarte puțin diplomatici.

Întrebat de jurnaliști dacă există un efort coordonat al guvernului israelian pentru a exclude Franța din negocieri, Yechiel Leiter a răspuns tranșant: „Nu sunt necesari. Nu au nicio influență pozitivă, mai ales nu în Liban”.

Franța cere continuarea negocierilor de pace

Pe de altă parte, Franța s-a alăturat altor 17 state care au îndemnat Israelul și Libanul să profite de oportunitatea acestor discuții directe de pace, mediate de Statele Unite.

Parisul, care are relații istorice puternice cu Libanul, a cerut inclusiv ca frontul libanez să fie inclus în armistițiul negociat de SUA cu Iran, o propunere care a stârnit nemulțumirea Israelului.

Divergențe majore între Paris și Tel Aviv

Autoritățile franceze au criticat, de asemenea, acțiunile militare ale Israelului în Liban. Parisul a catalogat drept „intolerabile” atacurile din 8 aprilie, soldate cu sute de victime, și s-a opus unei eventuale ofensive terestre israeliene.

În acest context, relațiile dintre președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, rămân tensionate, mai ales după ce Franța a recunoscut statul palestinian.

Tags:
