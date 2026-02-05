O amendă pentru viteză primită de un șofer din orașul italian Imperia a devenit subiect de discuție după ce sancțiunea a fost aplicată pentru o depășire infimă de numai 0,08 km/h. Dispozitivele radar au înregistrat abaterea, deși valoarea este aproape imperceptibilă. După aplicarea marjei de eroare, cazul s-a transformat într-un posibil record statistic.

Care a fost reacția surprinzătoare a șoferului pentru o amendă infimă

Potrivit , bărbatul, identificat cu inițialele D.S., a ales o cale mai neobișnuită de a plăti amenda. Bărbatul a plătit sancțiunea imediat, fără a o contesta, dar le-a trimis polițiștilor locali o scrisoare oficială pentru a se lămuri. Acesta a explicat că nu este supărat, ci mai degrabă curios dacă o astfel de valoare a mai fost vreodată sancționată în istoria poliției locale.

„Am însă o simplă curiozitate, mă întreb dacă o încălcare de o asemenea amploare reprezintă un caz statistic rar sau, eventual, cea mai mică valoare sancționată vreodată în cadrul controalelor comunale. Episodul oferă, în opinia mea, un interesant prilej de reflecție asupra raportului dintre respectarea strictă a regulilor și bunul-simț în aplicarea acestora, inclusiv din perspectiva percepției cetățeanului”, a mai transmis șoferul amendat.

Cu cât pot depăși viteza legală șoferii români

În timp ce în Italia precizia radarelor poate duce la astfel de situații extreme, în România legislația rutieră oferă o marjă de toleranță ceva mai realistă. Dispozitivele pot măsura viteza de la o distanță de 1.200 de metri, însă amenda nu se aplică pentru abateri infime.

În prezent, limita de viteză poate fi depășită cu cel mult 5 km/h fără ca șoferul să primească o amendă. Spre exemplu, pe un drum unde limita este de 120 km/h, sancțiunile se aplică doar dacă viteza înregistrată depășește pragul de 125 km/h. Această regulă a fost modificată recent, în trecut marja permisă fiind de până la 10 km/h.