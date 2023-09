Amenzi colosale pentru românii care tranzitează Ungaria cu mașina. Ce regula trebuie respectată

Vara a sosit, iar mulți români pleacă în vacanță cu mașina proprie. Este esențial să se informeze bine înainte de a pleca, mai ales în ceea ce privește traseul. pentru tranzitul prin țară, dar puțini sunt cei care o cunosc. Amenzile sunt uriașe în caz de nerespectare.

Regulile achiziționării vignetei în Ungaria și termenul limită de plată

Cu începerea sezonului vacanțelor, mulți români care călătoresc în concediu sunt nevoiți să tranziteze Ungaria pentru a ajunge la destinațiile lor. Prin urmare, este important să fie familiari cu regulile care se aplică pe teritoriul acestei țări vecine, în special în ceea ce privește vinietele.

Similar cu alte state care impun acest tip de taxă, Ungaria oferă mai multe opțiuni de viniete pentru cetățeni și vizitatori, acestea diferind în funcție de perioada de timp și categoria vehiculului pe care îl conduc.

Prețurile variază și modalitatea de procurare se schimbă, dar există un lucru sigur: neprocurarea unei vignete atrage o amendă contravențională mai mare decât taxa inițială.

Cea mai sigură opțiune pentru a evita neplăcerile este să achiziționați o vignetă . Potrivit noilor reguli, taxa de drum trebuie plătită în maxim 60 de minute de la intrarea în zona taxabilă.

Povestea românului care a primit amendă după 6 luni

Un român a povestit că și-a cumpărat vigneta pe autostradă, la 3 ore după ce a intrat în zona taxabilă, iar după 6 luni a primit o amendă acasă.

„Am avut o surpriză neplăcută la 6 luni distanță după ce am făcut o călătorie și am tranzitat Ungaria. Mai precis, am primit acasă o înștiințare de la un SRL, UAI Inkasso, din Oradea prin care mi se comunica că în 3 Decembrie 2022, la ora 3:31 am am fost surprins de o cameră pe un drum taxabil din Ungaria fără vinieta valabilă.

Tot în comunicare mi se arată adresa camerei. Am făcut un scurt research și am văzut că respectivă camera se află la nici 300 metri de punctul de frontieră dintre Austria și Ungaria.

La respectivă ora, întradevăr, am trecut pe acolo, iar la punctul de trecere a frontierei funcționa un singur ghișeu, iar în așteptare erau aproximativ 30 autoturisme. Am decis să îmi continui călătoria până la prima benzinărie, care era la 80 km distanță.

Acolo, am oprit, m-am odihnit aproximativ o oră după care am făcut plinul autoturismului, am luat vinieta și o cafea. De la momentul la care am trecut frontiera și până când am cumpărat vinieta au trecut aproximativ 3 ore. De acolo am plecat și am ajuns acasă.” a povestit acesta, indignat, potrivit Adevărul.

Amendă de 170 lei, plus 360 lei taxe recuperare și alte cheltuieli

Timp de o jumătate de an, viața lui a decurs fără evenimente notabile. Cu toate acestea, recent, rutina lui a fost întreruptă de primirea unei înștiințări de plată acasă.

„Cum va spuneam mai sus, după mai bine de 6 luni am primit respectivă notificare de la UAI Inkasso, (o firma de recuperare creanțe) prin care pe lângă amendă de 170 lei au adăugat 360 lei taxe recuperare și alte cheltuieli. De la societatea care administrează drumurile maghiare, nu am primit nimic.

În fine, am căutat respectiva chitanță, le-am trimis-o, iar dumnealor mi-au răspuns că am cumpărat vinieta prea târziu. Conform unei ordonanțe de guvern maghiare, aș avea la dispoziție 60 minute de la intrarea pe un drum taxabil să cumpăr vinieta”, a continuat să spună românul.