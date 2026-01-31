B1 Inregistrari!
Externe » Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent"/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian"

Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”

Selen Osmanoglu
31 ian. 2026, 12:04
Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
Sursa Foto: flickr/ONU/Jean-Marc Ferré
Cuprins
  1. Criza lichidităților se adâncește
  2. Contribuțiile statelor și plățile restante
  3. Reformele ONU și regulile învechite

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat un avertisment dur către statele membre, spunând că organizația riscă un „colaps financiar iminent” din cauza cotizațiilor neplătite și a regulilor bugetare care obligă returnarea banilor necheltuiți. Situația critică ar putea afecta grav programele și operațiunile ONU.

Criza lichidităților se adâncește

Într-o scrisoare adresată ambasadorilor statelor membre, datată 28 ianuarie, Guterres a explicat că „criza se adâncește, amenințând realizarea programelor și riscând colapsul financiar. Și situația se va deteriora și mai mult în viitorul apropiat”, scrie Agerpres.

El a atras atenția că „decizii de a nu onora contribuțiile care finanțează o parte semnificativă a bugetului regulat aprobat au fost anunțate acum oficial”, fără a preciza ce state nu și-au respectat obligațiile.

Contribuțiile statelor și plățile restante

Potrivit regulilor ONU, cotizațiile depind de mărimea economiei fiecărui stat membru. SUA contribuie cu 22% din buget, iar China cu 20%. Însă, până la finele lui 2025, plățile restante înregistrau un record de 1,57 miliarde de dolari, potrivit lui Guterres.

„Fie toate statele membre își onorează obligațiile de plată integral și la timp, fie statele membre trebuie să revizuiască în mod fundamental regulile noastre financiare pentru a preveni un colaps financiar iminent”,  spus secretarul general.

Reformele ONU și regulile învechite

Anul trecut, Guterres a lansat echipa de reformă UN80, vizând reducerea costurilor și creșterea eficienței. În acest scop, statele membre au convenit să reducă bugetul pe 2026 cu aproximativ 7%, până la 3,45 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, organizația ar putea rămâne fără fonduri deja în luna iulie, a avertizat Antonio Guterres. Una dintre probleme este regula considerată învechită, care obligă ONU să restituie statelor sute de milioane de dolari necheltuiți anual.

Guterres a descris situația astfel: „Cu alte cuvinte, suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian, așteptându-se să dăm înapoi bani care nu există.”

