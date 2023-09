Antony Blinken și Dmitru Kuleba s-au întâlnit la un fast-food din Kiev și au făcut glume despre studenție și mahmureală

Antony Blinken s-a întâlnit miercuri, 6 septembrie, la un McDonald’s din Kiev, alături de omologul său ucrainean, Dmitro Kulebo, la un fast-food din Kiev și au făcut glume despre studenție și despre mahmureală.

Secretarul de stat american se afla într-o vizită de consolidare a sprijinului american pentru Ucraina. Cei doi s-au întâlnit la un fast-food și au făcut glume despre mahmureală.

„Cred că am un interes real în a mânca nişte cartofi prăjiţi”, a spus Blinken, care era așezat la masă la un McDonald’s alături de Dmitri Kuleba.

Cei doi au mâncat cartofi prăjiți și o plăcinte cu vișine.

Ukraine’s foreign affairs minister Kuleba went to McDonald’s with Secretary Blinken during his visit to Kyiv.

Kuleba: When I was a student, my best hangover food was from McDonald’s.

Blinken: I’m sure it was very rare.

