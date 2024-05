Anunțul Casei Regale despre regele Charles! Ce a anulat monarhul

Casa Regală a făcut un anunț prin care înștiința că și-a anulat toate angajamentele din această săptămână, la fel ca prințul William.

Vizite anulate din cauza alegerilor

Regele și prințul de Wales și-au anulat îndatoririle regale pe care le mai aveau în această săptămână pentru că premierul britanic a anunțat alegeri generale surpriză programate pentru data de 4 iulie 2024, conform

Astfel, Palatul Buckingham a anunțat că membrii familiilor regale și-au anunlat vizitele care ar putea distrage atenția de la campania electorală.

„Majestățile Lor își trimit sincere scuze oricăruia dintre cei care ar putea fi afectați ca urmare”, se precizează în comunicatul transmis de Palatul Buckingham.

ar fi trebuit să meargă în vizită la Bentley Factory Crewe și la St Paul’s Community Center din Cheshire, în data de 23 și 24 mai.

Prințul William avea programate vizite pentru joi, care au fost anulate.

Regele Charles va merge în Franța

Având în vedere că alegerile vor avea loc în data de 4 iulie 2024, nu se cunoaște dacă familia regală va continua să participe la evenimentele cae erau planificate pentru luna iunie, precum Trooping the Colour și Order of the Garter Day.

Regele Charles va merge în Franța, luna viitoare, alături de regina Camilla, pentru a comemora cea de-a 80-a aniversare a Zilei Z. Este prima călătorie în străinătate a monarhului de când a aflat că are cancer.