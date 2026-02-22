B1 Inregistrari!
Externe » SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump

SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump

Selen Osmanoglu
22 feb. 2026, 10:33
SUA pregătesc desfășurarea unei nave-spital în Groenlanda. Anunțul lui Donald Trump
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. „Este pe drum”
  2. O misiune fără detalii oficiale
  3. Capabilitățile navelor-spital americane

Statele Unite intenționează să trimită o navă-spital în Groenlanda, potrivit unui anunț făcut de Donald Trump pe rețeaua socială Truth Social. Declarația a generat reacții internaționale, în contextul tensiunilor diplomatice existente între Washington și Europa.

„Este pe drum”

Trump a transmis că vasul „este pe drum” și că misiunea ar avea rolul de a oferi îngrijiri medicale persoanelor care nu ar beneficia de tratament adecvat în teritoriu. Afirmația a fost însă privită cu scepticism, deoarece nu există informații publice care să confirme o criză sanitară în Groenlanda, conform Știrile ProTv.

Anunțul vine pe fondul unor declarații anterioare ale fostului lider american privind posibilitatea anexării Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarca. Propunerile au fost respinse în repetate rânduri de partenerii europeni, inclusiv de Statele Unite, care au evitat să susțină oficial o astfel de idee.

O misiune fără detalii oficiale

Groenlanda are aproximativ 57.000 de locuitori, iar autoritățile locale nu au raportat recent probleme medicale majore. Sistemul de sănătate funcționează printr-o rețea de clinici locale și prin unități spitalicești specializate, precum Spitalul Regina Ingrid, unde sunt tratate cazurile complexe.

Pacienții care necesită intervenții medicale de mare specializare sunt transferați uneori în Danemarca. Deocamdată nu este clar dacă desfășurarea navei-spital a fost discutată cu guvernul danez sau cu administrația autonomă groenlandeză și nici nu a fost anunțat un calendar al misiunii.

Capabilitățile navelor-spital americane

Marina americană dispune de două nave-spital destinate, în mod obișnuit, intervențiilor umanitare după dezastre naturale sau în timpul crizelor sanitare globale. Fiecare vas este echipat cu aproximativ 100 de paturi și 80 de locuri pentru terapie intensivă.

Mobilizarea completă a echipajelor nu se poate realiza instantaneu, deoarece navele se află, de regulă, în stare de staționare la ancoră, cu personal minim activ.

Misiunile de acest tip sunt utilizate mai ales pentru sprijin umanitar sau operațiuni de urgență, însă anunțul actual a alimentat speculațiile privind posibile implicații geopolitice. Autoritățile americane nu au oferit până acum explicații suplimentare despre scopul exact al desfășurării navei-spital.

