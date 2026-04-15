Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward

Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward

15 apr. 2026, 23:13
Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
Locuitorii de pe mai multe străzi din Eforie Nord au rămas fără apă potabilă. Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce prevede programul Water Forward
  2. Cine sunt partenerii și ce resurse sunt anunțate
  3. De ce este necesar programul și care sunt principalele probleme vizate

Banca Mondială a anunțat miercuri lansarea programului „Water Forward”, care urmărește să îmbunătățească accesul la apă potabilă pentru un miliard de oameni în următorii patru ani. Inițiativa combină fonduri proprii, consultanță tehnică și resurse ale partenerilor pentru a consolida serviciile de alimentare cu apă.

Ce prevede programul Water Forward

Programul „Water Forward” va „extinde serviciile fiabile de alimentare cu apă și va consolida sistemele împotriva secetelor și inundațiilor”, potrivit declarațiilor Băncii Mondiale și conform France24. Inițiativa este concepută pentru a spori atât infrastructura fizică, cât și reziliența sistemelor de apă în diverse regiuni afectate de lipsa accesului la apă potabilă.

Banca Mondială a mai declarat că fondurile proprii și consultanța tehnică pe care le va oferi vor contribui la îmbunătățirea aprovizionării cu apă pentru aproximativ 400 de milioane de oameni până în 2030, restul fondurilor urmând să provină de la parteneri. Instituția financiară globală nu a specificat suma totală pe care o va aloca inițiativei.

Cine sunt partenerii și ce resurse sunt anunțate

Programul va permite țărilor să identifice domeniile prioritare, iar apoi „băncile de dezvoltare, guvernele, organizațiile filantropice și, cel mai important, sectorul privat se vor alinia la acest plan”, a spus Ajay Banga, potrivit declarațiilor. Printre instituțiile participante se numără băncile regionale de dezvoltare, fondul de dezvoltare al OPEC și Noua Bancă de Dezvoltare, aliniată la BRICS.

Banca Mondială a precizat că 14 țări s-au angajat deja în mod voluntar să-și reformeze și să-și consolideze sectoarele de apă în cadrul noului program. Astfel, combinația dintre fonduri proprii, consultanță tehnică și contribuțiile partenerilor este prezentată ca mecanismul principal de finanțare și implementare.

De ce este necesar programul și care sunt principalele probleme vizate

Aproximativ patru miliarde de oameni (jumătate din populația lumii) se confruntă cu penuria de apă, în parte din cauza „politicilor neclare, a reglementărilor slabe și a utilităților nesustenabile din punct de vedere financiar, care au încetinit progresul și au descurajat investițiile”, a declarat Banca Mondială. Datele prezentate de instituție justifică astfel dimensiunea și urgența intervenției.

Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a subliniat importanța accesului la apă într-un context economic și social: „determină dacă oamenii sunt suficient de sănătoși pentru a munci, dacă copiii au o copilărie în care să învețe și să exploreze și dacă întreprinderile pot funcționa și economiile pot crește”.

„Accentul pus pe problemele de guvernanță a apei – nu doar pe infrastructura fizică – este promițător”, a declarat David Michel, asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

