Arabia Saudită a dezvăluit proiecte pentru orașul viitorului. Un Zgârie-nori de 170 de kilometri lungime, acoperit de oglinzi (FOTO, VIDEO)

Orașul cu zero emisii de carbon pe care Arabia Saudită plănuiește să-l construiască la NEOM va așeza pe verticală case, birouri, parcuri publice și școli în cadrul unei fațade de oglindă, a transmis luni prințul saudit Mohammed bin Salman într-o declarație transmisă de presa de stat, potrivit .

care acționează ca un oraș vertical, proiectată să se așeze la 500 de metri deasupra nivelului mării. Cu toate că detaliile sunt puține, cei din spatele designului susțin că The Line va funcționa în întregime pe energie regenerabilă, fără drumuri, mașini sau emisii. Linia feroviară de mare viteză va conecta secțiuni ale liniei.

„Comunitățile orașului stratificate pe verticală vor contesta tradiționalele orașe plate și orizontale”, a spus prințul.

„Designul Liniei încorporează modul în care comunitățile urbane vor exista în viitor într-un mediu liber de străzi, mașini și emisii”, a adăugat acesta.

Totodată, The Line face parte dintr-un plan de rebrand saudit pentru a rivaliza cu vecinii săi din Golf, cum ar fi Dubai și Abu Dhabi și pentru a remodela economia regatului.

