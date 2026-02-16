Arcul Îndrăgostiților, una dintre cele mai spectaculoase locuri din Italia, s-a prăbușit definitiv în urma furtunilor violente care au lovit regiunea Puglia. Incidentul a avut loc, în mod ironic, chiar de

Localnicii și autoritățile din Melendugno au descris momentul ca pe o pierdere ireparabilă pentru patrimoniul natural al coastei Adriatice, erodată treptat de fenomenele meteorologice extreme.

De ce s-a prăbușit Arcul Îndrăgostiților chiar pe 14 februarie

Potrivit , structura naturală din Salento a cedat sub presiunea valurilor violente și a ploilor abundente care au afectat sudul Italiei în ultimele zile. Experții explică faptul că eroziunea accelerată a fost cauzată de cicloanele mediteraneene tot mai frecvente, alimentate de temperaturile record ale apei. Prăbușirea s-a produs sâmbătă, exact în ziua în care mii de cupluri obișnuiau să celebreze iubirea în fața acestui monument celebru.

Primarul orașului Melendugno a transmis un mesaj plin de regret:

„Una dintre cele mai faimoase atracții turistice de pe litoralul nostru și din întreaga Italie a dispărut. Este o lovitură devastatoare pentru inimă.”

Cum a afectat criza climatică acest loc iconic din Italia?

Prăbușirea monumentului este considerată o consecință directă a schimbărilor climatice care „supraalimentează” fenomenele din Mediterană. Vânturile care au depășit 97 km/h și valurile de până la 15 metri au slăbit iremediabil baza stâncii. Specialiștii avertizează că ceea ce s-a întâmplat cu Arcul Îndrăgostiților este doar un exemplu al modului în care linia țărmului este remodelată agresiv, porturile și drumurile din regiune fiind și ele grav avariate.

„E ca o înmormântare.”, a declarat consultantul în turism Francesco Stella, care subliniază gravitatea situației.

Impactul nu este doar emoțional, ci și economic, deoarece zona Sant’Andrea era un punct de reper pentru turiștii din întreaga lume. Autoritățile locale caută acum resurse pentru intervenții care să protejeze restul falezelor din zonă, însă recunosc că forța naturii a devenit imposibil de controlat în actualul context climatic.