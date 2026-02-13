Parlamentul din Argentina a aprobat joi un proiect de lege controversat care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani. Inițiativa, promovată de președintele Javier Milei, a trecut de Camera Deputaților cu 149 de voturi „pentru” și 100 „împotrivă” și urmează să fie analizată de Senat.

Măsura modifică un sistem aflat în vigoare din 1980 și aduce Argentina mai aproape de standardele altor state din , unde limita este, în general, de 14 ani. În Brazilia și Ecuador, pragul este chiar mai scăzut, de 12 ani.

Ce înseamnă, concret, schimbarea

Vârsta răspunderii penale reprezintă pragul sub care un minor nu poate fi tras la răspundere penală pentru faptele sale și, prin urmare, nu poate fi judecat. Prin noul proiect, adolescenții de 14 și 15 ani ar putea fi judecați penal pentru infracțiunile comise, scrie Agerpres.

Dezbaterea a fost alimentată de o serie de cazuri violente care au șocat opinia publică. Cel mai recent incident a avut loc în decembrie, în provincia Santa Fe, unde doi adolescenți de 14 și 15 ani au torturat și înjunghiat mortal un tânăr de 15 ani.

Opoziția: „Închisoarea nu e soluția pentru sărăcie”

Adoptarea proiectului a stârnit reacții dure din partea opoziției. Parlamentarii peroniști au acuzat graba cu care a fost votată legea și au susținut că majoritatea experților audiați în comisii, inclusiv avocați pentru protecția copilului, s-au opus inițiativei.

De asemenea, opoziția a atras atenția că sistemul penitenciar nu are timpul și resursele necesare pentru a se adapta noilor reglementări.

„Politicienii ar trebui să se asigure că acest lucru se întâmplă doar în cazuri excepționale”, dar închisoarea le este propusă „pentru a răspunde la problemele copiilor și adolescenților săraci care nu au găsit un stat capabil să le ofere ceea ce au nevoie”, a declarat deputata din opoziția peronistă Victoria Tolosa Paz în timpul dezbaterii.

„Infracțiune de adult, pedeapsă de adult”

Tabăra prezidențială a susținut proiectul printr-o campanie intensă, promovată inclusiv de senatoarea Patricia Bullrich, sub sloganul „Infracțiune de adult, pedeapsă de adult”.

„Dacă o persoană se află în fața altei persoane care a luat decizia de a o răni, a o vătăma sau a o ucide, la 14 ani înțelege că este greșit și trebuie să aibă consecințe. Asta se numește infracțiune”, a declarat deputatul majorității Ramiro Gutiérrez, apărând proiectul de lege.

Pentru comparație, în Franța, un minor poate fi tras la răspundere penală începând cu vârsta de 13 ani și poate fi judecat de un tribunal pentru minori.