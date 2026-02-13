B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Argentina schimbă legea: minorii de 14 ani pot fi judecați penal. Proiectul lui Javier Milei trece de Camera Deputaților

Argentina schimbă legea: minorii de 14 ani pot fi judecați penal. Proiectul lui Javier Milei trece de Camera Deputaților

Selen Osmanoglu
13 feb. 2026, 07:32
Argentina schimbă legea: minorii de 14 ani pot fi judecați penal. Proiectul lui Javier Milei trece de Camera Deputaților
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce înseamnă, concret, schimbarea
  2. Opoziția: „Închisoarea nu e soluția pentru sărăcie”
  3. „Infracțiune de adult, pedeapsă de adult”

Parlamentul din Argentina a aprobat joi un proiect de lege controversat care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani. Inițiativa, promovată de președintele Javier Milei, a trecut de Camera Deputaților cu 149 de voturi „pentru” și 100 „împotrivă” și urmează să fie analizată de Senat.

Măsura modifică un sistem aflat în vigoare din 1980 și aduce Argentina mai aproape de standardele altor state din America de Sud, unde limita este, în general, de 14 ani. În Brazilia și Ecuador, pragul este chiar mai scăzut, de 12 ani.

Ce înseamnă, concret, schimbarea

Vârsta răspunderii penale reprezintă pragul sub care un minor nu poate fi tras la răspundere penală pentru faptele sale și, prin urmare, nu poate fi judecat. Prin noul proiect, adolescenții de 14 și 15 ani ar putea fi judecați penal pentru infracțiunile comise, scrie Agerpres.

Dezbaterea a fost alimentată de o serie de cazuri violente care au șocat opinia publică. Cel mai recent incident a avut loc în decembrie, în provincia Santa Fe, unde doi adolescenți de 14 și 15 ani au torturat și înjunghiat mortal un tânăr de 15 ani.

Opoziția: „Închisoarea nu e soluția pentru sărăcie”

Adoptarea proiectului a stârnit reacții dure din partea opoziției. Parlamentarii peroniști au acuzat graba cu care a fost votată legea și au susținut că majoritatea experților audiați în comisii, inclusiv avocați pentru protecția copilului, s-au opus inițiativei.

De asemenea, opoziția a atras atenția că sistemul penitenciar nu are timpul și resursele necesare pentru a se adapta noilor reglementări.

„Politicienii ar trebui să se asigure că acest lucru se întâmplă doar în cazuri excepționale”, dar închisoarea le este propusă „pentru a răspunde la problemele copiilor și adolescenților săraci care nu au găsit un stat capabil să le ofere ceea ce au nevoie”, a declarat deputata din opoziția peronistă Victoria Tolosa Paz în timpul dezbaterii.

„Infracțiune de adult, pedeapsă de adult”

Tabăra prezidențială a susținut proiectul printr-o campanie intensă, promovată inclusiv de senatoarea Patricia Bullrich, sub sloganul „Infracțiune de adult, pedeapsă de adult”.

„Dacă o persoană se află în fața altei persoane care a luat decizia de a o răni, a o vătăma sau a o ucide, la 14 ani înțelege că este greșit și trebuie să aibă consecințe. Asta se numește infracțiune”, a declarat deputatul majorității Ramiro Gutiérrez, apărând proiectul de lege.

Pentru comparație, în Franța, un minor poate fi tras la răspundere penală începând cu vârsta de 13 ani și poate fi judecat de un tribunal pentru minori.

Tags:
Citește și...
Marco Rubio reafirmă angajamentul SUA față de Europa și NATO
Externe
Marco Rubio reafirmă angajamentul SUA față de Europa și NATO
Operațiune de compromitere a liderului opoziției maghiare. Ce pune la cale Viktor Orban înainte de alegeri
Externe
Operațiune de compromitere a liderului opoziției maghiare. Ce pune la cale Viktor Orban înainte de alegeri
Atac armat la o universitate americană. Autoritățile au raportat doi morți și un rănit
Externe
Atac armat la o universitate americană. Autoritățile au raportat doi morți și un rănit
Începe Conferința de Securitate de la Munchen. Europa pregătește o nouă strategie în contextul tensiunilor cu SUA
Externe
Începe Conferința de Securitate de la Munchen. Europa pregătește o nouă strategie în contextul tensiunilor cu SUA
Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
Externe
Coliziune între două nave militare americane în timpul unei misiuni. Cum s-a produs incidentul în contextul operațiunilor SUA din regiune
Pierderi record pentru armata rusă la început de 2026. Ce arată noile evaluări despre capacitatea Moscovei de a continua războiul
Externe
Pierderi record pentru armata rusă la început de 2026. Ce arată noile evaluări despre capacitatea Moscovei de a continua războiul
Prima reacție a șefului NATO, după amenințările ambasadorului rus la adresa Republicii Moldova: „Acest lucru este foarte relevant”. Ce a spus despre România
Externe
Prima reacție a șefului NATO, după amenințările ambasadorului rus la adresa Republicii Moldova: „Acest lucru este foarte relevant”. Ce a spus despre România
Schimbare istorică în Europa. Se apropie „Era reginelor”. Cine sunt femeile care vor prelua tronurile regale
Externe
Schimbare istorică în Europa. Se apropie „Era reginelor”. Cine sunt femeile care vor prelua tronurile regale
Război în Ucraina. Atac cu rachete asupra unei instalații militare din sudul Rusiei. Un incendiu a izbucnit într-o bază a armatei
Externe
Război în Ucraina. Atac cu rachete asupra unei instalații militare din sudul Rusiei. Un incendiu a izbucnit într-o bază a armatei
Donald Trump convoacă un summit cu lideri latino-americani la Miami. Relația cu China, posibil subiect central
Externe
Donald Trump convoacă un summit cu lideri latino-americani la Miami. Relația cu China, posibil subiect central
Ultima oră
11:08 - Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
10:40 - Marco Rubio reafirmă angajamentul SUA față de Europa și NATO
10:37 - ULTIMA ORĂ: Reacția lui Ilie Bolojan după ce am intrat în recesiune tehnică. Premierul vede o creștere economică și ne spune că nu înțelegem
10:35 - Operațiune de compromitere a liderului opoziției maghiare. Ce pune la cale Viktor Orban înainte de alegeri
10:32 - Cum să reorganizezi cu succes o companie? 5 sfaturi de urmat
10:13 - ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
09:55 - România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2%. Ce se întâmplă acum
09:51 - Peste 40% dintre decesele cauzate de cancer vor crește până în 2040. Iată ce arată datele pentru România și Europa
09:47 - Atac armat la o universitate americană. Autoritățile au raportat doi morți și un rănit
09:18 - Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial