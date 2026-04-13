Arheologii au descoperit în adâncurile unui lac din obiecte antice de pe vremea romanilor. Au reușit să recupereze peste 1.000 de piese din ceramică și arme romane foarte de bine conservate.

Cum a fost găsită nava din Imperiul Roman

Totul a început după ce anumite imagini surprinse cu drona au indicat o pată neobișnuită în apele lacului elvețian.

Deși scufundările au avut loc la finalul anului 2024, autoritățile au păstrat secretul timp de luni de zile pentru a proteja situl de eventualii jefuitori. În urma campaniilor de excavare desfășurate în 2025 și 2026, specialiștii au scos la lumină obiecte datate între anii 20 și 50 d.Hr.

„La început, amândoi ne-am apropiat cu precauție de această grămadă de cercuri, care ar fi putut fi un depozit de mine lăsate în urmă după al Doilea Război Mondial. Dar când am aprins lumina camerei, a ieșit la iveală culoarea caracteristică a teracotei. Privind niște farfurii sparte, ne-am dat seama că această descoperire era extraordinară”, a declarat Julien Pfyffer pentru .

Arheologii au descoperit indicii despre cum trăiau oamenii

Printre miile de fragmente de ceramică, echipa de cercetare a găsit și obiecte care aparțineau soldaților romani, precum săbii de gladiator, un pumnal și elemente de echipament militar.

Se estimează că volumul uriaș de marfă ar fi fost destinat unei legiuni formate din aproximativ 6.000 de oameni.

O piesă rară care a supraviețuit trecerii timpului este un coș de răchită găsit. În interiorul acestuia se aflau obiecte de ceramică diferite de restul încărcăturii, despre care specialiștii cred că reprezentau vesela personală a marinarilor.

„Am recuperat din apă toate artefactele – puțin peste 1000 – care erau în pericol de a fi deteriorate de ancore sau plase sau furate de jefuitori. Aceste artefacte se află acum în faza de curățare și sunt procesate de echipa de restaurare pe uscat. Odată ce această fază este finalizată, restauratorii pot discuta cu arheologii despre ce au observat și ce ne scapă complet în timpul fazei de excavare, deoarece ne aflăm foarte des în mijlocul unui nor de sedimente”, a declarat Julien Pfyffer pentru sursa citată.

Când vom putea vedea rezultatele acestei misiuni

Deși epava propriu-zisă a navei nu a fost încă localizată, obiectele recuperate oferă informații prețioase despre logistica Imperiului Roman în regiune.

Fundația Octopus lucrează deja la un documentar și o carte care vor prezenta publicului întreaga descoperire, iar lansarea este programată pentru anul 2027.