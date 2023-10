Armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru orașul Gaza: „Să nu se apropie de zona gardului cu Israelul!” (VIDEO)

Armata israeliană a anunțat că solicită din locuințele lor „spre sud”. Aramata a precizat că „va acționa semnificativ în Gaza în următoarele zile” și că locuitorii din Gaza „vor putea reveni acasă doar atunci când un alt anunț o va permite”.

„Această evacuare este pentru siguranța dumneavoastră”, a precizat purtătorul de cuvânt al Armatei israeliene, Jonathan Conricus, care a anunțat ordinul de evacuare în cadrul unei actualizări zilnice a situației.

Din câte se pare, ordinul, care pare să se aplice doar în orașul Gaza, diferă de ceea ce ONU a declarat că i s-a spus, și anume că toți cei din nordul Gaza trebuie să se evacueze spre sud.

Populația municipiului Gaza, care include o parte din orașul Gaza, este de aproximativ 677.000 de persoane, potrivit NBC.

Conricus a declarat: „înțelegem că acest lucru va dura, nu este un proces ușor”. El nu a precizat cât timp le va acorda armata israeliană locuitorilor din Gaza pentru a se autoevacua.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson as the war against Hamas continues.

