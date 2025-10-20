B1 Inregistrari!
Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump

Selen Osmanoglu
20 oct. 2025, 08:41
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Reluarea armistițiului
  3. Reacția lui Trump
  4. Ostatici eliberați

Armata israeliană a anunțat duminică seara că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale asupra unor ținte Hamas acuzate de atacuri împotriva trupelor sale.

Ce s-a întâmplat

Donald Trump a reușit să aducă pacea în Fâșia Gaza. Progrese au fost făcute. Cu toate acestea, armata israeliană a efectuat zeci de lovituri mortale, după implementarea armistițiului, conform Agerpres.

Duminică seara, armata israeliană a anunțat că va înceta atacurile și va relua implementarea armistițiului.

Reluarea armistițiului

„În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns la încălcările Hamas”, armata „a reluat aplicarea armistițiului” a precizat aceasta într-un comunicat.

Armata israeliană „va continua să respecte acordul de armistițiu și va răspunde ferm la orice încălcare”, a continuat comunicatul.

Anterior, armata israeliană informase că a atacat zeci de ținte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri și depozite de arme, după ce militanți palestinieni au lansat o rachetă antitanc și au deschis focul asupra trupelor sale, omorând doi soldați israelieni.

Reacția lui Trump

Președintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistițiul dintre Israel și Hamas este încă în vigoare.

El a fost întrebat de jurnaliști, la bordul avionului prezidențial, dacă mai este în vigoare acordul. Președintele american a răspuns clar: „Da, este”.

Mai mult, liderul american a sugerat că liderii Hamas nu au fost implicați în presupusele încălcări ale armistițiului și, în schimb, a dat vina pe     „anumiți rebeli din cadrul grupării”.

Ostatici eliberați

În cadrul primei faze a acordului, bazat pe un plan al lui Trump, Hamas a predat pe 13 octombrie, în schimbul a circa 2.000 de deținuți palestinieni, cei 20 de ostatici în viață pe care îi deținea de la atacul din 2023 și a predat până acum 12 dintre cele 28 de cadavre ale ostaticilor decedați.

Pentru un acord de pace definitiv rămân de soluționat numeroase puncte, precum dezarmarea Hamas, refuzată de gruparea palestiniană, administrarea enclavei palestiniene și constituirea unei „forțe de stabilizare” internaționale.

