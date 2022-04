Armata rusă folosește la rândul ei drone kamikaze. Cât de eficiente sunt împotriva trupelor ucrainene? (FOTO)

Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, Armata rusă folosește la rândul ei drone kamikaze, așa cum armata ucraineană, la rândul ei le operează după sprijinul militar occidental.

Contul de Twitter „Ukraine weapons Tracker” care urmărește și inventariază numeroasele tipuri de tehnică militară folosite de ambele armate în timpul conflictului a publicat o serie de imagini cu rămășițele unei drone ZALA KYB.

„Prima utilizare cu succes a unei drone „kamikaze” ZALA KYB de către armata rusă – măcar de data aceasta cel puțin a explodat, atacând pozițiile forțelor ucrainene din Oblastul Luhansk – cu toate acestea, așa cum se aude, nu au rănit pe nimeni”, se arată în postare.

Zala KYB-UAV, cunoscut și sub denumirea de KUB-BLA (Cube), este un nou sistem de muniție dezvoltat și fabricat de compania rusă de apărare Zala Aero, o subsidiară a Grupului Kalashnikov.

A fost construit pe baza experienței de luptă a forțelor armate ruse din Siria între 2015 și 2018.

Lansată la Expoziția Internațională de Apărare (IDEX), desfășurată la Abu Dhabi în februarie 2019, drona este operată de armata rusă.

Ucraina a susținut că a doborât o dronă Zala KYB echipată cu un dispozitiv exploziv în districtul Podilskyi din Kiev în martie 2022, în timpul invaziei ruse a Ucrainei care a început în februarie 2022.

Vehiculul aerian fără pilot (UAV) cu aripi triunghiulare largi este proiectat pentru lansare ascunsă și operare silențioasă în timpul misiunilor. Poate ataca infrastructura inamică de la sol și pe mare, precum și ținte ușor blindate.

: The first verified successful use of a ZALA KYB „kamikaze” UAV by the Russian army – this time it at least blew up, attacking the positions of the Ukrainian forces in Oblast – however, as claimed, it didn’t injure anybody.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)